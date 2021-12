Fußball

Ekstase pur: Fans feiern Meisterschaft in Malmö mit Platzsturm - 22. Titel in Schweden für Malmö FF

Ekstase pur: Die Fans feiern die Meisterschaft in Malmö mit Platzsturm - 22. Titel in Schweden für Malmö FF. Nach dem Abpfiff kennt der Jubel keine Grenzen. Der Europapokalfinalist der Landesmeister von 1979 in München setzte sich aufgrund der besseren Tordifferenz vor AIK Stockholm (je 59 Punkte) und Djurgardens IF (57) durch.

00:00:27, vor 30 Minuten