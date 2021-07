Azmoun war im Februar 2019 für zwölf Millionen Euro von Rubin Kazan zu Zenit gewechselt. In zweieinhalb Jahren steuerte der 26-Jährige für den russischen Spitzenklub 54 Tore in 85 Pflichtspielen bei.

Azmoun wäre nach Mitchel Bakker (7 Millionen Euro, PSG) und Abwehr-Top-Talent Odilon Kossounou (24 Millionen Euro, Club Brügge) der dritte verheißungsvolle Neue unterm Bayer-Kreuz.

Auch auf der Seite der Abgänge könnte sich allerdings noch etwas tun. Offensivmann Leon Bailey, der bereits seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt, kündigte jüngst bei "ESPN" an, "den nächsten Schritt" machen zu wollen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der englische Erstligist Aston Villa konkretes Interesse an dem Jamaikaner zeigen.

Baileys Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2023.

