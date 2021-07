Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzte bei seinem Debüt an der Seitenlinie auf eine Mischung aus Youngstern und bundesligaerfahrenen Profis. Die B-Elf der Bayern ohne 13 EM-Teilnehmer erwischte gegen eine nahezu in Bestbesetzung angetretene Kölner Elf den besseren Start ins Spiel und ging nach sechs Minuten in Führung.

Eric Maxim Choupo-Moting setzte im Strafraum energisch nach und spitzelte die Kugel zum 18-jährigen Armindo Sieb, der aus 15 Metern sehenswert rechts oben einschoss (6.).

Nach gut 20 Minuten übernahmen die Kölner mehr und mehr das Kommando und drehten binnen sieben Minuten das Spiel. Jonas Hector hebelte die hoch aufgerückte Bayern-Abwehr mit einem hohen Ball aus, Jan Thielmann blieb im Anschluss frei vor Sven Ulreich cool und schob überlegt zum Ausgleich ein (20.).

Fußball So lief das Spiel: Köln besiegt Bayern in offenem Schlagabtausch VOR 5 STUNDEN

Kurz darauf das Highlight des Tages durch Mark Uth: Nach einer Flanke von der linken Seite beförderte der Kölner Angreifer den Ball am Fünfmeterraum mit dem Rücken zum Tor stehend aus der Luft zum 2:1 in die linke Ecke (27.).

Dass die Bayern sieben Minuten später zurück ins Spiel kamen, hatte Kölns Rafael Czichos zu verantworten. Der Abwehrchef vertändelte vor dem eigenen Strafraum folgenschwer den Ball, über Choupo-Moting und Taylor Booth kam der Ball zu Joshua Zirkzee, der die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückte (34.).

Im weiteren Spielverlauf wechselten beide Trainer fast ihr komplettes Team durch, sodass der Spielfluss mehr und mehr verloren ging. Einmal schlugen die Kölner dann aber doch noch zu: Nach Flanke von Florian Kainz stieg Uth am Fünfer unbedrängt hoch und nickte platziert zum 3:2-Endstand in die rechte Ecke ein (56.).

Die Stimmen:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): "In Anbetracht des Kaders war es gut. Ein paar Spieler haben es sehr gut gemacht, ein paar brauchen noch ein bisschen Rhythmus. Insgesamt war es unterhaltsam und interessant für die Zuschauer."

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern): "Es ist ein super Gefühl, dass wir wieder vor Fans spielen konnten. Wir haben mit einer jungen Mannschaft gegen ein gutes Kölner Team gespielt. Das war ein sehr guter Test für uns. Keine Niederlage tut gut, aber wir nehmen das Positive mit."

Steffen Baumgart (1. FC Köln): "Es war ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften mit guten Aktionen auf beiden Seiten. Ab und zu fehlte noch die Frische im Kopf, aber das ist auch ein Stück weit normal. Insgesamt war es ein sehr gutes Spiel."

Mark Uth (1. FC Köln): "Es ist immer schön, gegen die Bayern zu gewinnen. Wir können das aber auch richtig einschätzen. Es hat trotzdem großen Spaß gemacht heute."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Zwei Youngster empfehlen sich

Da beim FC Bayern noch zahlreiche Spieler urlaubs- oder krankheitsbedingt fehlten, warf Bayern-Trainer Nagelsmann einige Youngster ins kalte Wasser. Und die erledigten ihre Aufgabe mehr als ordentlich: Besonders Torschütze Sieb über die Außenbahnen und Booth im zentralen Mittelfeld zeigten immer wieder ihre großen technischen Fähigkeiten, einzig beim finalen Pass fehlte in einigen Aktionen noch die Überzeugung. Da die EM-Fahrer erst in den kommenden Wochen zurückkehren, werden die Münchener Akademiespieler auch in den kommenden Testspielen die Möglichkeit haben, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die Statistik: 6.000

Nach langer Zeit durften beide Mannschaften wieder vor gut gefülltem Haus spielen. In der MS Technologie-Arena in Villingen verfolgten 6.000 Zuschauer das Spiel zwischen Köln und dem FC Bayern.

Das könnte Dich auch interessieren: Bänderriss! Bayern-Profi fällt wochenlang aus

Mit Upamecano, Ulreich und Co.: Nagelsmann legt bei Bayern los

Bundesliga Bänderriss! Bayern-Profi fällt wochenlang aus VOR 7 STUNDEN