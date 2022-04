Zuletzt präsentierte sich der Schweizer Nationaltorhüter in bärenstarker Form. "Dass wir ihn unbedingt halten wollen, das weiß Yann, das habe ich ihm in einem persönlichen Gespräch bereits mitgeteilt", sagte Virkus. "Gerade in einer Situation, in der für den Klub ein gewisser Umbruch ansteht, spielt Yann eine immens wichtige Rolle."

Nach dem Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr) wollen man "die Gespräche intensivieren", so Virkus.

(SID)

