Dort gewannen sie das Hinspiel mit einem 4:0.

Mit dem Einzug ins Halbfinale des kontinentalen Libertadores-Cups sowie den beiden nationalen Titeln kassierte "Galo" (Spitznamen Hahn) 145 Millionen Real an Prämien, umgerechnet rund 22,6 Millionen Euro.

Großen Anteil an der Erfolgsstory hat Altstar Hulk (35), der in 68 Saisonspielen 36 Tore erzielte und sowohl in der Liga (19 Treffer) als auch im Pokal (8) Torschützenkönig wurde.

Atlético Mineiro gewann zudem in dieser Saison die Bundeslandmeisterschaft von Minas Gerais.

