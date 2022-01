Fußball

FC Bayern - Rache gegen Borussia Mönchengladbach für 0:5-Schmach? Nagelsmann: "Scheiß auf die Umstände"

Nach dem bitteren 0:5-Pokal-Aus bei Mönchengladbach will der FC Bayern nun das Rückspiel in der Bundesliga gewinnen. Trainer Julian Nagelsmann geht die Partie trotz zahlreicher Ausfälle voll motiviert an. "Scheiß auf die Umstände", erklärte der Bayern-Coach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

00:01:38, vor einer Stunde