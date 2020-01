Der im Kosovo geborene Rexhbecaj kam bei den Wölfen in dieser Saison nur jeweils einmal im DFB-Pokal und in der Europa League zum Einsatz. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft bis 2023.

(SID)