Höwedes ist in Moskau Stammspieler. In der laufenden Saison absolvierte er in der russischen Premier Liga 15 von 19 möglichen Spielen. In 13 Partien spielte der Verteidiger über die kompletten 90 Minuten. Außerdem stand er in allen sechs Champions-League-Partien von Lokomotive über die komplette Spielzeit auf dem Platz.

(SID)