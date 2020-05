Lange hat ein Wechsel nicht mehr so hohe Wellen geschlagen wie der von Torwart Alexander Nübel zum FC Bayern München im Sommer. Der frühere Nationaltorwart und Bayern-Legende Sepp Maier rät Nübel schon jetzt zur Rückkehr zum FC Schalke 04 - und zwar auf Leihbasis. "Bis Neuer aufhört, kann es ja noch ein paar Jahre dauern", sagte Maier dem "Sportbuzzer". Nübel müsse aber unbedingt weiter spielen.

Als Rekordspieler des FC Bayern München, für den er 17 Jahre den Kasten hütete, weiß Sepp Maier um die Qualitäten, die ein Torhüter bei den Münchnern benötigt. Und da sei derzeit kein Vorbeikommen an Manuel Neuer, sagt der 76-Jährige im Interview mit dem "Sportbuzzer".

Schlechte Karten also für Alexander Nübel, der im Sommer vom FC Schalke 04 an die Isar wechselt: "Wenn ich so jung bin und eine große Karriere vor mir habe, dann will ich doch spielen und nicht auf der Bank sitzen", macht Maier im Interview deutlich. Nübel könne Neuer nur verdrängen, wenn dieser sich verletzt.

Bis Neuer aufhört, kann es ja noch ein paar Jahre dauern. Das wären in meinen Augen verschenkte Jahre für Nübel.

Maier: Nübel auf Leihbasis zu Schalke wäre sinnvoll

Da sich der 21-Jährige noch entwickeln müsse und kaum Aussichten habe, die Nummer eins im Bayern-Tor zu werden, müsse Nübel woanders Praxis sammeln. "Er muss spielen, ist zu schade für die Ersatzbank." Eine Leihe hält Maier für sinnvoll - am besten zu seinem Noch-Verein Schalke.

Dort kennt er das Umfeld und die Mannschaft. Erst kaufen, dann gleich wieder verleihen.

Neben Stammtorwart Neuer habe der FC Bayern mit Sven Ulreich auch einen starken Ersatztorwart. Ihn würde Maier nicht verkaufen. "Ich würde immer empfehlen, eine etwas ältere Nummer zwei im Kader zu haben", sagt er. Mit einem jungen Torhüter gebe es "meist Zoff, weil er unzufrieden ist."

Ulreich lässt seine Zukunft offen

Anfang Januar wurde bekannt, dass Nübel ablösefrei zum Rekordmeister wechselt. Seitdem hagelt es Kritik für den Nachwuchskeeper. Auch beim FC Bayern sind nicht alle zufrieden mit der Entscheidung. Ersatzkeeper Sven Ulreich lässt seine Zukunft bislang offen, der "Bild" sagte er jüngst: "Ich werde mir alles anschauen, was in den nächsten Wochen passiert. Ich habe ja gesagt, falls sich etwas auftut, wo ich spielen kann, dann mache ich das gerne."

Auch Nachwuchstorhüter Ron-Thorben Hoffmann, der sich früher Hoffnungen auf eine Nominierung bei den Profis machte, kann sich einen Wechsel vorstellen.

