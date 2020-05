Anlässlich des bevorstehenden 75. Geburtstags von Jupp Heynckes am 9. Mai hat Bastian Schweinsteiger den ehemaligen Klub-Trainer des FC Bayern im Vereinsmagazin "51" in den höchsten Tönen gelobt. "Ich habe sehr viel von Dir gelernt. Offenheit, Teamgeist, Ehrlichkeit, Arbeitsmoral hast Du uns vorgelebt, heute vermisse ich diese Werte manchmal im Fußball", schrieb der 35-Jährige in einem Brief.

Besonders in Erinnerung blieb dem Ex-Weltmeister das Triple von 2013, als der Verein die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Champions League gewann. "Die Feier danach in Berlin war die beste, die wir je bei Bayern hatten", so Schweinsteiger:

"Wir hatten eine Location organisiert, irgendwann bist auch Du dort aufgetaucht. Es gab einen Riesenapplaus, und dann haben wir Dich auf der Tanzfläche erlebt. Unvergesslich! Dieses Rhythmusgefühl in den Hüften!"

Team wieder aufgebaut

Ebenso wichtig sei aber auch Heynckes' Umgang mit Niederlagen gewesen. So habe er die gesamte Mannschaft nach dem verlorenen Endspiel in der Champions League 2012 wieder aufgebaut.

"Auch Dich schmerzte dieses tragische Finale dahoam natürlich, aber Du hast darin auch eine Chance erkannt", lobte Schweinsteiger.

