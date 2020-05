Bayern Münchens Nachwuchsspieler Angelo Stiller wird offenbar vom FC Arsenal umworben. Das vermeldete die "Sport Bild". Demnach würden die Londoner ein "konkretes Interesse" am 19-Jährigen zeigen. Zusätzlich hätten auch mehrere Klubs der ersten und zweiten Bundesliga ein Auge auf den Youngster geworfen. Um welche Vereine es sich dabei handelt, sei aber noch nicht bekannt.

Stiller hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis Sommer 2021. Er gilt als echtes Münchner Eigengewächs und durchläuft schon seit 2010 alle Jugend- und Juniorenmannschaften des Klubs.

Wie die "Sport Bild" weiter schreibt, wolle sich Stiller langfristig in München durchsetzen. Andererseits sei es aber auch sein Ziel, so schnell wie möglich Erfahrungen in Profiklubs zu sammeln. Ein Verkauf mit Rückkaufoption sei daher nicht unwahrscheinlich.

Der Youngster hat in der aktuellen Saison vor allem in der UEFA Youth League für Aufsehen gesorgt. In insgesamt sechs Matches erzielte der U18-Nationalspieler einen Treffer und lieferte sechs weitere Torvorlagen.

