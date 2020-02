"Da eine gesicherte Abreise der Fans dadurch nicht gewährleistet werden kann, hat sich Borussia Mönchengladbach in enger Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, der Feuerwehr, der Polizei und der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Absage des Spiels entschlossen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Der DWD geht davon aus, dass das Sturmtief in der Nacht zum Montag seinen Höhepunkt erreicht. Das Tief soll mit orkanartigen Böen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern über das europäische Festland fegen.

Am Samstagabend war bereits das Sonntagsspringen beim Skisprung-Weltcup in Willingen abgesagt worden. Zudem pausieren am Sonntag auch im niederländischen und belgischen Fußball zahlreiche Meisterschaftsspiele.

Das könnte Dich auch interessieren: Sommertransfer sicher? Bayern bietet wohl für Ajax-Juwel

(SID)