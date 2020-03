Mats Hummels (BVB) bei "Sky") ...

... über das Spiel: "Das war ein Fight heute, wir haben es angenommen. Wir sind in die Zweikämpfe gegangen, wir haben uns nichts gefallen lassen. Das hätte vor ein paar Wochen noch anders ausgesehen und das ist ein Spirit, den wir nach und nach reinkriegen im Training."

... über Haaland und Can: "Dazu tragen auch Emre und Erling (Can und Haaland, Anm. d. Red.) ganz große Teile mit ihrer Art Fußball zu spielen bei. Emre geht vor allem auch verbal voran. Es tut uns sehr gut, dass wir von der Sorte noch zwei gekriegt haben. Jetzt haben wir die richtige Balance aus Künstlern und Arbeitern."

... über die kommenden Wochen: "Wir wollen unsere beiden Spiele gewinnen, damit wir am 4. April (gegen den FC Bayern, Anm. d. Red.) in einer guten Ausgangsposition sind, um dann im Heimspiel anzugreifen. Man muss es jetzt nicht zu oft sagen, aber Bayern spielt momentan einen sehr starken Fußball, da müssen wir bis dahin alle Punkte holen. Wenn das bis dahin geklappt hat, sollten wir auf dem absoluten Maximum sein."

Über das kritische zweite Tor: "Ich muss auch zugeben, das hat mir nicht so ganz gefallen, dass man da ein Tor schießt. Ich glaube aber die Gladbacher dachten, der Schiedsrichter würde abpfeifen, was dann nicht passiert ist. Das ärgert einen immer ein bisschen, wenn da so ein Geschmäckle bei dem Tor dabei ist. Ich denke nicht, dass wir etwas Unsportliches gemacht haben. Aber es sah auf drei, vier Positionen bei den Gladbachern so aus, als würden sie mit einer Spielunterbrechung rechnen."

Thorgan Hazard (BVB) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Die drei Punkte sind wichtig für uns. Die Gladbacher Mannschaft ist immer stark und es ist schwer, hier zu gewinnen. Aber es ist sehr gut für die Mannschaft gelaufen, wir haben ordentlich zusammen verteidigt."

... über seine Rückkehr nach Gladbach: "Es war das erste Mal, dass ich hierher zurückgekehrt bin. Ich habe zweimal diese Saison gegen Gladbach in Dortmund gespielt. Hier habe ich tolle Momente mit der Mannschaft und dem Staff erlebt. Es ist ein bisschen komisch, aber das ist Fußball."

Lucien Favre (Trainer BVB) bei "Sky"...

... über das Spiel: "Es war wichtig für die Meisterschaft, hier zu gewinnen. Es war sehr, sehr schwer, aber wir haben verdient gewonnen."

... über die zweite Hälfte: "Nach dem 1:1 haben wir mit Tempo nach vorne gespielt, mit viel Ballbesitz, und haben Flanken und Torchancen kreiert. Das war sehr, sehr gut."

Marco Rose (Trainer Gladbach) bei "Sky" ...

... über das zögerliche Verhalten seiner Mannschaft vor dem Gegentreffer: "Wenn dem so wäre, dann werden wir drüber reden, denn das geht natürlich nicht. Auch ein Dortmunder hebt den Arm und will den Ball im Aus haben, aber trotzdem spielt man da weiter."

... über das angebliche "Kampfspiel": "Ich habe ein Spiel in der Champions League letzte Woche gesehen, da hat mir das heute mehr Spaß gemacht."

... über den nicht gegeben Elfmeter: "Es ist doch egal wie ich es sehe. Wir haben einen Keller, der hochqualifizierte Enscheidungen trifft. Unabhängig davon was ich sage, werde ich mich hinten raus wieder belehren lassen dürfen."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) bei "Sky" ...

... über die strittige Elfmetersituation: "Es ist Wahnsinn. Ich habe den Schiri gefragt, er sagte, dass er ‚Check completed‘ ins Ohr geflüstert bekommen hat. Das heißt, die im Kölner Keller haben gesagt, auf gar keinen Fall Elfmeter. Da wünsche ich mir, dass der Schiedsrichter auf dem Feld das entscheiden kann. Ich verstehe nicht, warum man in so einem Spiel die Entscheidung nicht auf dem Platz gibt. Unerklärlich für mich. Borussen-Duell, 18:30 Uhr, geiles Spiel, Flutlicht, ganz Deutschland guckt zu, da weiß jeder, was für eine Brisanz drin ist. Da wünsche ich mir, dass der Schiri da rausgeht und sich das Ding ansieht. Der Ball muss nicht im Spiel sein, um Elfmeter zu pfeifen. Ich verstehe es nicht. Er hat gemeint, es hätte nicht ausgereicht. Was sie gecheckt haben, das haben sie nicht gecheckt."

Lars Stindl (Kapitän Borussia Mönchengladbach) bei "Sky" ...

... über das Spiel: „Es war ein sehr intensives Spiel, bis zum 1:1 haben wir ein echt gutes Spiel hingelegt. Waren dann ein bisschen zufrieden und sie machen dann verdient auch das zweite Tor. Wir waren zu passiv und haben uns zu tief hinten reindrücken lassen. Wir kommen dann zurück und haben sogar eine Großchance. Einen Punkt hätten wir heute verdient gehabt.“

... über das 1:2: „Meine erste Wahrnehmung war auch ein Foulspiel, da haben wir uns ein bisschen irritieren lassen. Dann bekommt man aus so einer Situation das Gegentor. Das ist brutal ärgerlich.“

... über die Elfmetersituation: „Er läuft zum Torwart durch und wird am Oberschenkel getroffen. Es war eine fragwürdige Situation, da hätten wir den Elfmeter gerne genommen. Es ist schön, selbst zu treffen, wir haben uns belohnt für die gute Phase, natürlich hätten wir gerne den Punkt mitgenommen. Wir sind ambitioniert, haben hohe Ziele und wollen den maximalen Erfolg. Wir werden in den letzten Spielen alles dafür tun, um den besten Platz zu gewinnen.“

