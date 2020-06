Arjen Robben wird sein Comeback auf dem Fußballplatz feiern. Der 36-jährige Niederländer wird in der neuen Saison für den FC Groningen auflaufen. "Aus Vereinsliebe", wie er selbst sagte. Der Verein kündigte für Sonntag eine Pressekonferenz an, bei der alle weiteren Details ausführlich erklärt werden sollen. "Es ist jetzt mein Traum, wieder im Trikot des FC Groningen aufzulaufen", fügte Robben an.

Arjen Robben hatte sich zuletzt wieder beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München fit·und ein Profi-Comeback nicht ausgeschlossen. "Man weiß nie. Ich möchte jetzt weder Ja noch Nein sagen", hatte der langjährige Bayern-Star am Freitag gesagt, gleichzeitig aber ein erneutes Engagement in München "hundertprozentig ausgeschlossen". Der Grund ist nun klar: Er wird zurück zum FC Groningen gehen.

Seine Erlärung:

"Der Club kann in dieser Zeit jede Hilfe gebrauchen, um die Coronakrise zu überwinden. Ich selbst habe auch an verschiedenen Aktionen teilgenommen und darüber nachgedacht, was ich sonst noch für unseren FC tun könnte. In den letzten Wochen habe ich viele Gespräche mit Leuten im Verein geführt und vielleicht am meisten die Aktion der Fans gehört: 'Arjen, folge deinem Herzen!' Es fing an zu jucken und jetzt ist es meine Mission. Ich arbeite als Fußballer an einem Comeback. Beim FC. Ich weiß noch nicht, ob das funktionieren wird. Was ich weiß ist, dass es nicht von meinem Engagement und meiner Motivation abhängt. Es ist jetzt mein Traum, wieder im Trikot des FC Groningen zu spielen."

Robben startete seine Karriere 1999 in der Groningen-Jugend und verließ den Verein 2002 in Richtung der PSV Eindhoven. Ende der Saison 2018/19 gab er sein Karriereende bekannt.

