Wichtige drei Punkte im Kampf um die Champions League für RB Leipzig. Im Auswärtsspiel am 31. Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim siegten die Sachsen mit 2:0 (2:0). Neuzugang Dani Olmo war bei der Rückkehr von RB-Coach Julian Nagelsmann an alte Wirkungsstätte der entscheidende Mann auf dem Platz und markierte beide Treffer für die Gäste (9./11.).

So lief das Spiel:

Mit dem neuen Trainerteam gegen den alten Chefcoach – so ging die TSG 1899 Hoffenheim ins wichtige Duell im Kampf um die Europa League-Plätze. RB Leipzig schielte derweil mit Trainer Julian Nagelsmann auf die Champions League, war in der Pflicht zu punkten, nachdem die Roten Bullen zuletzt nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Schlusslicht SC Paderborn hinauskamen.

Bundesliga Zu viele Wechselgedanken? Upamecano in der Krise VOR 10 STUNDEN

Die TSG zeigte sich im Heimspiel gut eingestellt und attackierte von Beginn an aggressiv hoch in der Hälfte der Gäste. In der 6. Minute gab es den ersten großen Aufschrei, nach einem Foulspiel von RB-Keeper Peter Gulácsi im Strafraum an Munas Dabbur.

Schiedsrichter Tobias Welz entschied auf Strafraum – eine klare Sache. Allerdings schaltete sich der VAR ein und wies auf ein Handspiel von Christoph Baumgartner hin kurz vor der Szene. So nahm Welz seine Elfmeterentscheidung zurück.

Bitter für die Hoffenheimer, die kurz darauf einen noch größeren Nackenschlag verpasst bekamen. In der 9. Minute brachte Nordi Mukiele den Ball von der rechten Seite flach in den Strafraum auf Dani Olmo, der mit der Pike ins rechte Eck traf.

Nur zwei Minuten später machten die Roten Bullen den Doppelschlag perfekt. Nach einem langen Ball in die rechte Strafraumhälfte behielt Marcel Sabitzer die Übersicht und legte per Kopf zurück auf Olmo, der erneut zur Stelle war und ins rechte Eck verwandelte.

RB Leipzig spielte zwar keinen Wunderfußball, führte dennoch 2:0 und nahm die passive Rolle zumeist an. Die TSG drängte nach vorne, erspielte sich gute Torchancen, doch verpasste es, den Anschlusstreffer zu erzielen. Die beste Chance vergab Dabbur in der 27. Minute. Nach einem Eckball von der rechten Seite scheiterte er an der Latte.

In der Folge setzten die Hausherren alles nach vorne, brachten mit Andrej Kramaric, Robert Skov, Ihlas Bebou und Jacob Bruun Larsen vier Angreifer. Das erhoffte Resultat blieb jedoch aus – Hoffenheim nutzte nach wie vor die eigenen Chancen nicht. RB machte nicht mehr als nötig und brachte den Sieg letztlich ohne zu glänzen über die Zeit.

Das fiel auf: Erfolgsdruck

RB-Trainer Nagelsmann stellte vor dem Bundesliga-Restart auf Kampfmodus und sprach öffentlich von dem Ziel des Meisterschaftsgewinns. Die ernüchternde Bilanz waren in der Folge drei Remis und drei Siege – viel zu wenig, um die Bundesliga gegen starke Konkurrenten zu gewinnen.

Auffällig ist dabei die Art und Weise der Punktverluste. Die Roten Bullen haben an Souveränität und Spielleichtigkeit verloren, die sie vor dem Restart noch so sehr auszeichnete. Möglich, dass dieser Qualitätsverlust mit dem internen Meisterschaftsdruck zusammenhängt. Auch gegen die TSG zeigte Leipzig keine überzeugende Leistung.

Der Tweet zum Spiel:

Trotz Chancenwucher schafften es die Hoffenheimer nicht, einen Treffer zu erzielen.

Die Statistik: 42

Timo Werner ist der einzige RB-Akteur, der in dieser Spielzeit in jedem der 42 Pflichtspiele zum Einsatz kam. Insgesamt kommt der Stürmer dabei auf 31 Tore und 13 Assists. Gegen Hoffenheim blieb Werner allerdings glücklos.

Das könnte Dich auch interessieren: Nicht nur Zirkzee: Das ist Bayerns Plan ohne Lewandowski und Müller

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Nach über 40 Jahren: Kult-Doc Müller-Wohlfahrt hört bei Bayern auf 00:00:30

Bundesliga Darum verzögert sich der Werner-Transfer VOR 11 STUNDEN