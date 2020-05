Die DFL hat einen Tag vor dem Restart in der Bundesliga und der 2. Liga die Maskenpflicht für Coaches annulliert. "Durch einen Mund-Nasen-Schutz würde ihre Tätigkeit als Trainer - inklusive der Erteilung von Anweisungen sowie angewandter Mimik und Gestik - erheblich eingeschränkt.", sagte Ansgar Schwenken, Direktor der DFL, gegenüber der "Bild".

"Eine durchgängige Wahrung der Abstandshaltung während des Spiels erachten wir als Schutzmaßnahme für die Trainer daher als ausreichend", erklärte der 50-Jährige weiter: "Für alle anderen Personen auf der Ersatzbank sieht die Task Force beide Maßnahmen - Abstand und einen Mund-Nasen-Schutz - vor."

Bisher sah das Konzept der Taskforce für den Restart vor, dass die Übungsleiter auch während der Partien ihre Masken tragen müssen und diese lediglich für Anweisungen absetzen dürfen, sofern der Abstand von eineinhalb Metern zur nächsten Person sichergestellt ist.

Paderborn-Coach Steffen Baumgart kündigte bereits an, dass die Maske so oder so kaum zum Einsatz käme, da er ein Trainer ist, "der 90 Minuten durchspricht oder pfeift". Informationen der "Bild" zufolge hatten sich die Bundesliga-Trainer über die zunächst ausgehängte Pflicht beschwert, da sie die Arbeit erheblich einschränken würden.

