Der FC Bayern München hat mit Robert Lewandowski den derzeit wohl besten Stürmer der Welt im Kader, ein adäquater Ersatz für den Polen ließ sich bislang allerdings nicht finden. Nun macht eine Meldung des französischen Portals "le10sport.com" die Runde, wonach der deutsche Rekordmeister diese Lücke zu schließen gedenkt - und zwar mit keinem Geringeren als Edinson Cavani.

"Nach unseren Informationen sucht Bayern München nach einer Zweitbesetzung für Robert Lewandowski und nimmt daher Edinson Cavani in den Fokus", schreibt "le10sport.com" selbstbewusst. Und es kommt noch besser: Die Bayern hätten sogar schon "beim Bruder von Cavani direkt angefragt". Ein erster Kontakt, um die Lage zu sondieren.

Die Art der Kontaktaufnahme über den Bruder würde zur Situation passen, denn Cavani ist vereinslos. Der Vertrag des 33-Jährigen bei Paris Saint-Germain, wo er seit 2013 in 301 Pflichtspielen 200 Tore erzielte, lief am 30. Juni aus. Cavani ist also auf dem Markt und sucht einen neuen Arbeitgeber.

Bundesliga Bayern legt angeblich Preisschild fest: Das ist die Schmerzgrenze bei Thiago VOR EINER STUNDE

Benfica und Leeds ebenfalls im Rennen um Cavani

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass Benfica Lissabon das Rennen machen könnte. Verein und Spieler seien bereits in Verhandlungen, berichtet "le10sport.com". Der Knackpunkt: das Gehalt des Uruguayers. Bei PSG soll er rund 18 Millionen Euro pro Saison verdient haben. Eine Summe, die Benfica nicht einmal ansatzweise bezahlen könnte.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das gilt auch für Leeds United. Der Premier-League-Aufsteiger ist ebenfalls an Cavani interessiert. "Wir haben auf jeden Fall an ihn gedacht und werden sehen, ob er für einen Wechsel zur Verfügung steht. Abgesehen von seiner Qualität könnte er auch mit seiner Physis einen Beitrag leisten", erklärte Klub-Besitzer Andrea Radrizzani vor wenigen Tagen bei "Sky Italia".

Sportlich gesehen hat Cavani eine schwere Saison hinter sich. Eine Hüftverletzung und eine Wadenverletzung sowie der daraus resultierende Trainingsrückstand ließen nur 14 Liga-Spiele für PSG zu. Dabei traf der Angreifer viermal und legte zwei Tore auf. Bleibt Cavani in der Zukunft von gröberen Verletzungen verschont, dann dürfte er aber mindestens noch ein bis zwei Jahre auf höchstem Niveau im Tank haben.

Eurosport-Prognose: Mit 33 Jahren taugt Cavani schon mal nicht zum Nachfolger für den eineinhalb Jahre jüngeren Robert Lewandowski. Die Bayern dürften zudem kaum bereit sein, einem 33-Jährigen, der sich zuletzt sehr verletzungsanfällig zeigte, ein Gehalt in der Top-Region des eigenen Kaders zu bezahlen. Zudem wollen die Münchner Joshua Zirkzee (19) als möglichen Lewandowski-Nachfolger aufbauen. Es ist also nur schwer vorstellbar, dass Cavani wirklich nach München wechselt.

Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zum FC Bayern: 10 Prozent

Play Icon WATCH Als Plan B: Bayern-Star Coman angeblich im Visier von Barça 00:01:23

Bundesliga Bayern-Interesse? Rennes-Präsident kommentiert Camavinga-Gerüchte VOR 2 STUNDEN