Fernandes war am Montag aus dem US-Trainingslager der Eintracht in Orlando/Florida abgereist, um sich näher untersuchen zu lassen. Fernandes hat in der Hinrunde neun Liga-Einsätze absolviert, fünfmal spielte er in der Europa League, zweimal im DFB-Pokal.

(SID)