David Alaba ist beim FC Bayern München zum Führungsspieler gereift. Im Abwehrzentrum ist der gelernte Linksverteidiger unter dem neuen Cheftrainer Hansi Flick nicht mehr wegzudenken. Doch der 27-Jährige würde gerne etwas offensiver agieren. Auch deshalb sind die Zukunftspläne des Österreichers weiterhin ungewiss. Nach zehn Jahren könnte sich Alaba eine neue Herausforderung suchen.

David Alaba macht sich derzeit viele Gedanken. Allen voran über seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister Bayern München. Aber auch über den Kampf gegen Rassismus. "Jeder von uns schwarzen Spielern hat seine eigene Geschichte", sagte der 27-jährige Österreicher in der "Bild"-Zeitung: "Ich ermutige alle: Teilt diese, erhebt eure Stimme, berichtet von euren Erfahrungen!"

Denn es gebe jetzt Themen, "die wichtiger sind als Fußball", fügte Alaba hinzu. Besonders in der Kindheit und Jugendzeit kam der Wiener mit Rassismus in Berührung. "Das N-Wort kam immer wieder mal irgendwo vor. Das war sicher keine Ausnahme", erzählt er.

Bundesliga Nicht in München: So soll die Übergabe der Meisterschale laufen VOR 2 STUNDEN

Play Icon WATCH Flick äußert Transferwunsch: Auf dieser Position täte Bayern eine Verstärkung gut 00:00:57

Es sei jetzt wichtig, zuzuhören. Auch den Fußballern. "Wir Fußballer werden oft auf das reduziert, was auf dem Platz passiert. Das finde ich nicht okay", sagte Alaba: "Jeder sollte für das stehen, woran er glaubt und seine eigene Meinung vertreten." Auch abseits des Feldes entwickelte sich Alaba, seit Dezember Vater eines kleinen Jungen, zuletzt immer mehr vom ruhigen Zeitgenossen zum meinungsstarken Lautsprecher.

Flick: Alaba konnte "Links verteidigen mit geschlossenen Augen"

Auf dem Platz hilft Alaba seit der 1:5-Niederlage in Frankfurt im November in der Innenverteidigung aus. Mittlerweile ist der etatmäßige Linksverteidiger aus der Abwehrzentrale nicht mehr wegzudenken, besonders seine Leader-Qualitäten imponieren. "In der Defensive fällt er mir jetzt im leeren Stadion noch mehr durch sein kluges Coaching der Mitspieler auf", sagte Trainer Hansi Flick in einem Interview mit der "Frankfurter Rundschau".

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Alaba übernimmt mehr Verantwortung, gibt lautstark Kommandos, bringt Stabilität und überzeugt mit Konstanz. Bereits vor einigen Jahren hatte Pep Guardiola gemeint, dass er einer der besten Innenverteidiger der Welt werden könne. "Für ihn war es gut, dass er aus dieser Komfortzone rausgekommen ist", ergänzte Flick: "Links verteidigen konnte er mit geschlossenen Augen nachts um halb drei perfekt."

Ins Zentrum wollte Alaba schon immer, dadurch mehr ins Spiel eingebunden sein. Er habe auch Spaß an der Position, sagte er vor Kurzem. Eigentlich sieht er sich aber etwas weiter vorne. "Ich habe schon noch einen offensiven Drang in mir und möchte ab und zu mit nach vorne kommen", erklärte Alaba.

Alaba-Verlängerung? "Schau mer mal"

In der österreichischen Nationalmannschaft darf Alaba seit Jahren im zentralen Mittelfeld dirigieren, teilweise aber mit erheblichen Leistungsschwankungen. Zuletzt erspielte er sich mit seinen abgeklärten Vorstellungen in der Bayern-Defensive allerdings eine glänzende Position am Verhandlungstisch.

Sein Vertrag in München läuft im Sommer 2021 aus, in den Gesprächen wird neben der Gehaltsfrage auch die sportliche Perspektive eine Rolle spielen. Ob er verlängern wird? "Schaun mer mal", sagte er nach dem 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf bei "Sky" mit einem Lächeln.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich Alaba nach mehr als zehn Jahren an der Isar eine neue Herausforderung suchen wird. Der FC Barcelona soll schon länger interessiert sein, in den Gedankenspielen werden auch Madrid und London vorkommen. Eine Entscheidung soll es in den nächsten Wochen geben. Alaba hat also noch Zeit, sich Gedanken zu machen.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Schafft Bayern das Triple? Das denkt Hoeneß

Play Icon WATCH Vorzeitiger Abschied im Sommer? Bayern-Neuzugang will offenbar schon wieder weg 00:01:22

FLYERALARM Frauen-Bundesliga "Richtiges Kämpferherz": Bayern verpflichtet österreichische Nationalspielerin VOR 3 STUNDEN