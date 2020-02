Manuel Neuer (FC Bayern München): "So wie wir hier begonnen haben, damit konnte man nicht rechnen. Ich habe auch mit ein bisschen Gegenwehr von den Kölnern gerechnet. Aber ich muss sagen, wir haben die ersten Chancen auch eiskalt genutzt und das war wirklich gut gespielt. Wir hätten heute bis zu zehn Tore schießen können. Das dann nicht jeder reingeht, ist auch klar. Aber hier war auf jeden Fall mehr drin als dieses 4:1. Man muss im Fußball immer aufpassen, ich habe auch schon viel erlebt. Auch in der ersten Halbzeit gab es die eine oder andere Situation, die sehr eng gewesen ist. Von daher hätte Köln – wenn einiges bei auch noch schief gelaufen wäre – fünf oder sechs Tore schießen können. Mich ärgert einfach, dass wir nicht konstant so weitergespielt haben wie in der ersten Halbzeit und uns das Leben selber schwer machen. Am Ende steht es 4:1 und das ist positiv, aber wenn man jetzt so nach Spielschluss in die Kabine geht, ärgert man sich dann schon, dass man es nicht so durchgezogen hat."

Serge Gnabry (FC Bayern München): "Ich denke die zweiten 45 Minuten haben ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, weil wir einfach viele Chancen haben liegen lassen. Ich kann mich speziell an eine dran erinnern, wo Thomas (Müller, Anm. d. Red.) auf mich ablegt, dann steht es eigentlich 5:1. Natürlich wäre das umso schöner gewesen, aber nichtsdestotrotz haben wir drei Punkte und fahren happy nach Hause. Man kann nicht lügen, Köln hatte auch einige Chancen, Manu (Manuel Neuer, Anm. d. Red.) hat da klasse gehalten, von dem her, auf beiden Seiten hätten vielleicht einige Tore mehr fallen können."

Timo Horn (1. FC Köln): "In der ersten Halbzeit haben wir die ersten Minuten komplett verschlafen, das darf uns so nicht passieren. Auf der anderen Seite wollte Bayern, ähnlich wie sie es auch in Mainz gemacht haben, das Spiel dominieren, sind angerannt wie die Feuerwehr und wollten das Spiel direkt entscheiden. Wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen und kassieren direkt das erste Gegentor nach zwei Minuten, das zweite nach fünf Minuten. Dann ist es natürlich brutal schwer gegen so eine Weltklasse-Mannschaft zurückzukommen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichener, da haben wir verhältnismäßig viele Chancen bekommen."

Mark Uth (1. FC Köln): "Es war schwer die Bayern zu greifen, gerade im Mittelfeld. Ich hatte das Gefühl, dass sie immer zwei Mann in Überzahl waren und dann wird es schwer. Sie machen die Tore eiskalt in der ersten Halbzeit und dann läufst du quasi 90 Minuten lang hinterher."

