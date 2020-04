Zirkzee konnte in seinen ersten fünf Bundesliga-Einsätzen sogar mit drei Treffern und einer Vorlage glänzen, Arp hat es nach einer langen Verletzungspause noch nicht geschafft, bei den Profis einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Wriedt wiederum hatte zuletzt einen Tor-Rekord von Thomas Müller gebrochen. Der Rio-Weltmeister, der seinen Vertrag kürzlich bis 2023 verlängert hat, war bisher mit 15 Treffern Rekordtorjäger in einer Saison bei den "kleinen" Bayern. Wriedt steht in der aktuellen Spielzeit bei 17 Toren in 25 Partien.

Wriedt hat große Ziele

Die Statistik würde der Angreifer mit ghanaischen Wurzeln gerne noch verbessern, falls die Liga nach der Corona-Pause weitergeht:

" Sollte die Saison fortgesetzt werden, möchte ich meinen Rekord so ausbauen, dass er lange hält. "

Im kommenden Transferfenster wechselt der zweifache Nationalspieler Ghanas zu Willem Tilburg II in die niederländische Eredivisie. Dort sieht der Stürmer die beste Möglichkeit, "den nächsten Schritt zu machen" und sich auf Dauer auch wieder in den Fokus der Nationalelf zu spielen:

" Das Kapitel habe ich definitiv nicht abgehakt, ich möchte mich wieder empfehlen. "

