Wie der französische Sender "RMC Sport" berichtet, bemühe sich der FC Bayern München um eine Verpflichtung von Pierre Kalulu. Der Franzose steht derzeit bei Olympique Lyon unter Vertrag. Allerdings habe das Umfeld des 19-Jährigen ein erstes Angebot des deutschen Rekordmeisters abgelehnt. Die sportliche Perspektive in der Ligue 1 sei für das Talent zunächst höher.

So plane man bei Lyon, wo er aktuell noch in der B-Mannschaft aktiv ist, Kalulu mit einem Profivertrag auszustatten. Sportdirektor Juninho habe ihm bereits erste Einsätze für die A-Mannschaft in Aussicht gestellt.

Nichtsdestotrotz würden gleich mehrere europäische Spitzenteams auf eine Verpflichtung des Youngsters hoffen. So hätten neben den Münchnern auch der FC Sevilla und der AC Mailand Kalulu ein Angebot gemacht, berichtet RMC. Und der FC Bayern wolle mit einer weiteren Offerte nachlegen.

Kalulus Vertrag in Lyon läuft in diesem Sommer aus. Verpflichtet man den Innenverteidiger nun, müsse man lediglich eine Ausbildungsentschädigung von etwa 500.000 Euro zahlen.

