Noch vor einem halben Jahr schien Thomas Müller ein Auslaufmodell zu sein. Wenn Not am Mann sei, werde auch er zu seinen Einsätzen kommen, sagte Trainer Niko Kovac über den Weltmeister von 2014. Kurz darauf, am 3. November, war Kovac bei Bayern München Geschichte - und Müller hatte wieder eine Zukunft.

Unter Hansi Flick ist er seitdem unverzichtbar, und so war es nur folgerichtig, dass der Offensivallrounder beim Rekordmeister vorzeitig für zwei weitere Jahre und wie der Trainer bis zum 30. Juni 2023 unterschrieb. "Ich bin froh, dass Thomas verlängert hat", sagte Flick.

Im Gegensatz zu Kovac scheint Flick genau zu wissen, wie wertvoll Müller für den FC Bayern sein kann. Unter Kovac kam Müller in dieser Saison in der Bundesliga auf lediglich vier Vorlagen, seit er unter Flick regelmäßig sowie meist hinter Robert Lewandowski spielt, hat sechs Tore und weitere zwölf Assists zum Erfolg der Tabellenführers beigesteuert.

FC Bayern: Verlängerungen von Neuer, Boateng und Co. möglich

Mit den Bayern gewann Müller bislang achtmal die Meisterschaft, je fünfmal den DFB-Pokal und den Supercup, außerdem die Champions League, die Klub-WM und den UEFA-Supercup (2013).

Weitere Entscheidungen dürften bald folgen: Bis 2021 laufen bislang auch die Verträge von Kapitän Manuel Neuer, David Alaba, Thiago und Jerome Boateng. Sie alle zeigten zuletzt unter Flick zum Teil herausragende Leistungen.

Gut möglich, dass sie wie der Trainer ebenfalls bis 2023 verlängern. Flick jedenfalls käme es gelegen. Alle diese Spieler hätten "eine enorme Entwicklung gehabt und waren unsere Leistungsträger, ich hoffe, dass das in die richtige Richtung geht", sagte er.

