Flick betonte jedoch auch, beim FC Bayern könne man bezüglich der Transferplanungen "im offenen Dialog über alles sprechen". Zudem sei auch klar, "dass man die Planungen nicht allein an den Wünschen eines Trainers ausrichten" könne. Aber: "Der Trainer und die Spieler müssen passen" und ein "homogenes Gebilde" darstellen, meinte Flick.

Konkret müsse Bayern laut Flick mindestens drei Spieler zum Kader hinzuholen. "Es gibt elf Positionen, von denen wir aktuell zum Beispiel acht doppelt besetzt haben. Bei drei Positionen müssen wir nachlegen", forderte er. Dabei kann es freilich auch zu Kompromissen kommen:

" Dort gibt es die Lösungen A, B und C. Dann betrachtet man die Spieler und entscheidet gemeinsam, welchen Weg man geht. Es ist wichtig, dort das richtige Auge zu haben – und eben auch die Möglichkeit, Vorschläge abzulehnen. "

Flick bestätigt Angebote

Wichtig sei ihm, dass der Verein eine Philosophie vor sich her trage. Entscheidend sei die Frage, "welchen Fußball er spielen lassen will, und für was stehen wir. Deswegen wird ein Trainer geholt, dem zugetraut wird, diese Philosophie umzusetzen. Dann geht es um die Spieler, die den vorhandenen Kader ergänzen oder verstärken sollen."

Der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw bestätigte indes auch Anfragen anderer Klubs, "mit Sicherheit auch interessante". Dies freue ihn, "denn es zeigt eine gewisse Wertschätzung".

Flick betonte aber erneut, dass ihm die Trainerarbeit in München "viel Spaß" bereite. Es gebe aber auch "das eine oder andere, was mir auffällt", so Flick, "aber das will ich zunächst mal mit den Verantwortlichen in aller Offenheit besprechen."

Klose neuer Co-Trainer?

Eine Rolle könnte dabei auch Miroslav Klose, aktuell U17-Trainer der Bayern, spielen. "Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job", sagte Flick:

" Er kann den jungen Spielern, aber auch den Trainern viel geben. Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema. "

Aktuell bekleidet Hermann Gerland das Co-Trainer-Amt neben Flick - der 65-Jährige ist jedoch eigentlich seit 2017 "nur" noch als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums "Bayern Campus" vorgesehen.

(SID)