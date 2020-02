Beim Ausgleichstor zum 1:1 des SC Paderborn war Manuel Neuer nach einem langen Ball aus der Paderborner Hälfte links aus dem Strafraum gelaufen, kam dort aber gegen den heran sprintenden Torschützen Dennis Srbeny nicht an den Ball.

"Das war so eine 50:50-Situation", erklärte Neuer nach dem Spiel auf Eurosport-Nachfrage:

" Dann kommt einer aus der zweiten Reihe angelaufen und die Kette bleibt ein Stück weit stehen. Ich hatte zu viel Respekt davor, durchzuziehen, weil er vor mir am Ball war und es ansonsten eine Rote Karte gewesen wäre. "

Von fehlendem Timing bei seiner missglückten Rettungsaktion wollte der deutsche Nationaltorhüter jedoch nichts wissen:

" Ich sag mal so: Das Glück war auf seiner Seite. "

Neuer: "Haben es verpasst, deutlicher in Führung zu gehen"

Beim abermaligen Ausgleich der Gäste durch Sven Michel (75.) hatte Neuer den Ball nach einem Schuss von Dennis Jastrzembski indes nur zur Seite vor die Füße des Torschützen parieren können. Dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski (70./88.) entschied der Tabellenführer die Partie aber noch für sich.

"Wir wollten es von der Art und Weise klarer haben", analysierte Neuer nach der Partie: "Wir haben die ein oder andere Chance in der ersten Halbzeit liegen gelassen und es so verpasst, deutlicher in Führung zu gehen. Das wurde dann letztlich mehrfach bestraft", so der Keeper. Das Aufbäumen gegen das drohende Unentschieden habe ihm aber gefallen, meinte der Bayern-Kapitän:

" Die letzte Viertelstunde war eine absolute Teamleistung. Vorher war natürlich nicht alles gut. "

Sein riskantes Spiel mit Ausflügen aus dem Strafraum wolle er aber beibehalten. Neuer:

" Das gehört zum Spiel dazu. Wir stehen hoch, da versucht man natürlich, der Mannschaft zu helfen und die Großchancen zu verhindern. "

