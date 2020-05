Robert Lewandowski bei seinem Aufwärmprogramm vor einem Spiel. In der Vorbereitung auf die Bundesliga-Fortsetzung wird er auch in der Arena trainieren

In der Vorbereitung auf das erste Bundesliga-Spiel seit dem Beginn der Coronakrise geht der FC Bayern München neue Wege. Um das DFL-Konzept bestmöglich umzusetzen, wird der FC Bayern nicht nur die vorgeschriebene siebentägige Quarantäne im Mannschaftshotel in Unterschleißheim verbringen, sondern soll zudem in der Allianz Arena trainieren. Das berichtet die "Bild".

Neben der Allianz Arena ist auch der Bayern-Campus als Trainingsstandort vorgesehen. Die Plätze an der Säbener Straße sollen dagegen vorerst nicht genutzt werden.

Vorstandsboss Karl-Heinz-Rummenigge begrüßte in der "Bild" die Idee, auch in der Allianz Arena Trainings abzuhalten: "Es ist eine richtige Entscheidung unseres Trainers Hansi Flick, unter anderem auch im Stadion trainieren zu lassen. Die Spieler müssen auf die neue Atmosphäre vorbereitet werden. Die Spieler werden etwas Neues erleben und können sich in unserem großen Stadion, der Allianz Arena, darauf einstellen."

Bis die Bayern-Profis dann aber tatsächlich in der eigenen Arena spielen, dauert es noch ein bisschen. Für das erste Spiel nach Wiederbeginn am Sonntag, 17. Mai muss der deutsche Rekordmeister bei Aufsteiger Union Berlin antreten. Das erste Heimspiel steigt eine Woche später gegen Eintracht Frankfurt.

Familienkontakt für Spieler erlaubt

Zum Spiel in Berlin reist die Mannschaft am 16. Mai in einem Privatflieger. Am Sonntag fliegen dann Karl-Heinz Rummenigge und drei weitere Vorstände hinterher. Bei Auswärtsspielen dürfen nur vier weitere Personen des Gast-Klubs mitfahren. Daher wird der Bayern-Vorstand rotieren.

Trotz der strengen Auflagen der DFL sollen die Bayern-Spieler aber nicht komplett abgeschottet werden. Nach dem Spiel in Berlin dürfen die Profis zu ihren Familien. Weiterer Kontakt ist jedoch untersagt. Zudem werden die Familienmitglieder getestet.

