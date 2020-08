Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat es sich auf die Fahne geschrieben, mehr junge Talente zum FC Bayern zu lotsen. In diesem Zusammenhang steht mit dem 18-jährigen Aaron Hickey laut "BBC" ein weiterer Nachwuchsspieler auf dem Wunschzettel des Rekordmeisters. Der Linksverteidiger von Heart of Midlothian könnte sich als kostengünstige Verstärkung für die Münchner herausstellen.

Trotz seiner 18 Jahre bestritt Hickey in der abgelaufenen Saison für den schottischen Erstligisten, abgesehen von einer Sperre und kurzzeitigen Verletzungen, jedes Spiel von Beginn an.

Zudem würde er von der Veranlagung gut in das System von Bayern-Trainer Hansi Flick passen. Hickey ist beidfüßig begabt und kann neben seiner Stammposition als Linksverteidiger vielseitig eingesetzt werden. In dieser Saison lief er bereits als Rechts- und Innenverteidiger sowie im Mittelfeld auf und steuerte dabei ein Tor und eine Vorlage bei.

Interessant dürfte vor allem der überschaubare Preis für den schottischen U17-Nationalspieler sein. Da sein Verein am Saisonende aus der Schottischen Premiership abgestiegen ist, wären laut "BBC" nur etwa 1,7 Millionen Euro für Hickey fällig - kein allzu großes finanzielles Risiko für die Bayern. Nächste Woche soll sich Hickey das Vereinsgelände an der Säbener Straße anschauen und an weiteren Verhandlungen teilnehmen.

Konkurrenz bekommen die Münchner wohl vor allem vom FC Bologna, wo Hickey ebenfalls schon für Gespräche vor Ort war. Außerdem gelten der englische Zweitligist Sheffield Wednesday und sein ehemaliger Jugendverein Celtic Glasgow als interessiert.

Eurosport-Prognose: Rein sportlich dürfte Hickey für den FC Bayern keine sofortige Verstärkung darstellen. Mit 18 Jahren ist er aber noch mitten in seiner Entwicklung und hat sich in der vergangenen Saison bereits auf Profi-Niveau bewiesen. Denkbar wäre es, den Schotten wie einige andere Bayern-Talente erst einmal über die zweite Mannschaft in der 3. Liga heranzuführen, zumal auf seiner Lieblingsposition hinten links an Alphonso Davies kein Vorbeikommen möglich sein dürfte. Dennoch: Das finanzielle Risiko ist überschaubar, um diesen Spieler mit guten Anlagen und Perspektive zu verpflichten.

Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zum FC Bayern: 25 Prozent

