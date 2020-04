Als gefeierten Shootingstar der Europameisterschaft kaufte der deutsche Rekordmeister den damals 18-Jährigen für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon.

Den hohen Ansprüchen konnte der Golden-Boy-Gewinner jedoch nie gerecht werden. Seine Zeit an der Isar sei nicht "wie geplant" verlaufen. In 53 Spielen für die Bayern konnte der Mittelfeldspieler lediglich zwei Treffer und drei Torvorlagen beisteuern. Über die Rolle des Ergänzungsspielers kam er nie hinaus.

"Vielleicht gab es viele Leute, die dachten, ich würde bei Bayern genau das machen, was ich vorher bei Benfica gemacht habe", beschrieb Sanches das Dilemma:

" Aber so war es nicht. "

Nach einer unglücklichen Leihe in die Premier League zu Swansea City, verkauften die Münchner den Portugiesen im Sommer 2019 für 20 Millionen Euro an den OSC Lille. Dort gehört Sanches zu den absoluten Leistungsträger und hat bereits mehr Spielminuten als in München gesammelt.

