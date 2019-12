Aus der Allianz Arena ging es direkt unters Messer: Robert Lewandowski ist noch am am Abend nach dem 2:0-Sieg des FC Bayern München im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in der Münchner Maria-Theresia-Klinik erfolgreich an der linken Leiste operiert worden.

"Der Eingriff ist gut verlaufen", vermeldete der deutsche Rekordmeister am Abend.

Wie lange der Torjäger (19 Bundesliga-Treffer) ausfällt, ist noch ungewiss. "Dem Torjäger wurden nun ein paar Tage Ruhe verordnet", so die Klub-Mitteilung.

Lewandowski wird Kunststoffnetz eingesetzt

Am Freitag hatte Trainer Hans-Dieter Flick gesagt, dass er bei Lewandowski mit einer Pause von "zehn bis 14 Tagen" rechne: "Alles weitere muss der Heilungsverlauf zeigen."

Laut "Bild" wurden Lewandowski auf der rechten und linken Leisten-Seite ein Kunststoffnetz zur Stabilisierung des Gewebelochs eingesetzt.

Lewandowski soll pünktlich zum Winter-Trainingslager in Doha/Katar (4. bis 10. Januar) wieder mit der Mannschaft trainieren können.

Schwerer wiegt da bei Bayern der Ausfall von Javi Martínez.

