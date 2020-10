Einen Tag vor dem Deadline Day vermeldete der FCB die Verpflichtung Marc Roca, der von Espanyol Barcelona kam. Der 23-Jährige trug bei seinem alten Verein die Nummer 21. Da Diese bei den Münchnern bereits an Lucas Hernandez vergeben ist, weicht der neue Mittelfeldakteur auf die Nummer 22 aus.

Eric Maxim Choupo-Moting, der am Deadline Day mit einem Einjahresvertrag ausgestattet wurde, wird die Trikotnummer 13 erhalten - eine Zahl mit weitreichender Geschichte beim Triple-Sieger. Zuletzt prägte Bayern-Legende Michael Ballack diese Nummer. Zuvor liefen unter anderem auch Rafinha, Paulo Sergio oder Mario Basler mit dieser Rückennummer auf.

Den Abschluss am Deadline Day machte kurz nach Schluss der Transfer von Bouna Sarr, der aus Marseille für vier Jahre an die Isar wechselt und mit seiner Rückennummer in die Fußstapfen seines Trikot-Übergebers tritt. Der Franzose bekommt die Rückennummer 20, die ehemalige Nummer von Hasan Salihamidzic. Der Sportvorstand trug diese von 1998 bis 2007 beim FCB und dürfte sich deshalb besonders darüber gefreut haben.