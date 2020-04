Im Herbst 2019 schien sich die Zeit des Thomas Müller beim FC Bayern dem Ende zu neigen.

Sechs Spiele lang gehörte er gar nicht mehr zur Startelf. Coach Kovac setzte nur notgedrungen hier und dort auf den 30-Jährigen. Das, so Müller, "war sicher eine schwierige Situation für mich".

Der Ur-Bayer - der seit 2009 zum Profikader des Rekordmeisters gehört - machte sich folgerichtig Gedanken über einen möglichen Wechsel zu einem anderen Klub.

"Ich habe überlegt: Wo stehe ich, was will ich machen, was will ich erreichen, welche Ansprüche habe ich? Geht's mir darum, bei einem guten Verein zu sein, oder geht's auch darum, auf dem Platz zu stehen?", sagte Müller, der erklärte, seine Gefühlslage sei in dieser Zeit sehr angespannt gewesen.

" Da hatte ich nicht unbedingt im Sinn, den Vertrag im Frühjahr zu verändern. "

Video - Vom Klinsmann-Debütant zum Dauerbrenner: Müllers steile Karriere beim FC Bayern 03:27

QUIZ: Kennst Du alle Trainer des FC Bayern?

FC Bayern: Müllers Stempel ist zurück

Mittlerweile haben sich die Zeiten aber wieder geändert. Zu Müllers Gunsten.

Unter Trainer Hansi Flick - der ebenfalls ein neues Arbeitspapier bis ins Jahr 2023 unterschrieb - gehört der Offensivspieler wieder zu den absoluten Leistungsträgern. Sechs Tore und 16 Vorlagen in 25 Einsätzen stehen für ihn allein in der Bundesliga mittlerweile zu Buche - eine weitere herausragende Müller-Saison.

"Durch den Trainerwechsel und den Wechsel in der Spielanlage hat sich alles positiv entwickelt", sagt Müller. Und weiter:

" Ich konnte dem Spiel wieder ein bisschen mehr den Thomas-Müller-Stempel aufdrücken. Mit der Gesamtkonstellation, dass auch der Trainer und andere Leistungsträger der vergangenen Monate verlängert haben, habe ich das Gefühl: Wir wollen bei diesem Projekt weiter dabei bleiben. "

Jetzt sei die Richtung "für Spieler, das Trainerteam und den Verein klarer". "Das", so Müller, "ist immer etwas Gutes."

Video - "Zwei Spitzen sind eine Option": Flick heizt Werner-Spekulationen an 00:46

Das könnte Dich auch interessieren: Kein Meistertitel für Liverpool? Mané hätte Verständnis