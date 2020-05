Der Ex-Schalke-Profi Max Meyer hat sich mit einer Stellungnahme auf "Instagram" von den Aussagen seines Vaters Hans-Joachim Meyer distanziert. Am Donnerstagabend verbreitete sein Vater ein Video in den sozialen Netzwerken, wo er mit einem Sportwagen durch Gelsenkirchen fährt und den ehemaligen Klub seines Sohnes, den FC Schalke 04, als "Pleiteklub" bezeichnete.

Hans-Joachim Meyer kommentierte das Video: "Besser geht nicht Männer, besser geht nicht. Durch die verbotene Stadt, Gelsenkirchen. Ab zum Steuerberater, schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich."

Max Meyer, der mehrere Jahre auf Schalke spielte, distanzierte sich mittlerweile von den Aussagen seines Vaters.

Der 24-Jährige postete ein Bild aus seiner Zeit bei den Königsblauen auf "Instagram" und schrieb dazu: "Ich bin gerade auf ein Video meines Vaters aufmerksam gemacht worden. Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit. Ich habe Schalke 04 sehr, sehr viel zu verdanken und distanziere mich entschieden von der Art und dem Inhalt dieses Videos."

Meyer spielte insgesamt neun Jahre für den FC Schalke und wechselte im Sommer 2018 ablösefrei zu Crystal Palace nach London.

