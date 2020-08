Gute Nachrichten für den FC Bayern und Jann-Fiete Arp: Der Stürmer hatte sich vor wenigen Tagen eine Knie-Verletzung im Training zugezogen. Nach Informationen der "BILD" handelt es sich dabei aber lediglich um eine Zerrung des Innenbandes. Der 20-Jährige, den schon in der Vergangenheit Verletzungen plagten, soll nun eine Woche individuell tranieren und dann wieder zur Mannschaft dazustoßen.

Der Offensivspieler war vor einer Woche in der Übungsgruppe von Bayern-Co-Trainer Miroslav Klose gemeinsam mit Neuzugang Leroy Sané in die Saisonvorbereitung gestartet.

Wie die "Bild" berichtet, muss das verletzungsgeplagte Talent jedoch schon wieder eine Zwangspause einlegen. Erst im Juni fiel der Ex-Hamburger mit einer Bänderdehnung im Knie aus.

Arp: Bayern-Stürmer von Verletzungspech geplagt

In der Hinrunde wurde er zudem von einem Virus-Infekt, einem Kahnbeinbruch sowie einer Verletzung am Arm ausgebremst. Somit kann man von Glück sprechen, dass er diesmal nur für kurze Zeit beim deutschen Rekordmeister ausfallen wird.

Arp, der im Sommer für 3 Millionen Euro Ablöse vom Hamburger SV an die Säbener Straße kam, bestritt in der abgelaufenen Spielzeit lediglich zwölf Spiele für die Bayern-Reserve, in der Bundesliga kam er aber nicht zum Zug.

