Der FC Bayern München kann in naher Zukunft wieder auf Philippe Coutinho und Niklas Süle zurückgreifen. Trainer Hans-Dieter Flick erklärte vor dem Spiel gegen den SV Werder Bremen, dass beide am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren werden. Drei andere Profis stehen für das Spiel am Dienstag (20:30 Uhr im Liveticker) allerdings noch auf der Kippe.

Am Montag absolvierten Niklas Süle und Philippe Coutinho den zweiten aufeinanderfolgenden Test auf das Coronavirus in Augsburg. Sollten beide erneut negativ getestet werden, dürfen sie am Donnerstag ins Mannschaftstraining des FC Bayern München zurückkehren.

Süle hatte sein letztes Spiel im Oktober gegen Augsburg bestritten und fiel seitdem mit einem Kreuzbandriss aus. Coutinho kehrt nach einem Monat Pause und einem kleinen operativen Eingriff am Sprunggelenk wieder zurück.

Während mit Coutinho noch im DFB-Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen (4. Juli) zu rechnen ist, soll Süle zur Wiederaufnahme der Champions League bereit stehen.

"Für Süle lautet das Ziel August", sagte Trainer Hans-Dieter Flick in der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen (Di., 20:30 Uhr im Liveticker) und führte aus: "Darauf freuen wir uns alle. Niklas freut sich sicher am meisten."

Flick: Müller und Lewandowski kehren zurück

Für das Spiel bei Werder Bremen kündigte der Trainer vorhersehbare Wechsel in der Startelf an: "Zwei Änderungen wird es geben. Die kann sich jeder denken."

Robert Lewandowski und Thomas Müller werden gegen den abstiegsbedrohten Nordklub nach einer Gelb-Sperre wieder zurück in den Kader und höchstwahrscheinlich auch die ersten Elf rücken. Dazu steht die Rückkehr von Alphonso Davies in die Startelf an.

Drei weitere Spieler sind dagegen noch unsicher. "Javi Martinéz hat Magen-Darm Probleme. Mal sehen, ob er sich bis morgen erholt", erklärte Flick. Zudem ist der Einsatz von Joshua Zirkzee und Ivan Perisic (beide muskuläre Probleme) noch unklar.

Mit einem Sieg in Bremen kann sich der FC Bayern am 32. Spieltag schon zum Deutschen Meister küren. Aktuell liegt das Team mit sieben Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund auf Platz eins der Tabelle.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Vogt - Maximilian Eggestein, Klaassen - Bittencourt, Rashica - Osako

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

