Beim 4:1-Erfolg von Bayer 04 Leverkusen bei Werder Bremen schickte Bayer-Coach Peter Bosz mit Florian Wirtz den drittjüngsten Bundesligaspieler in der Geschichte auf den Rasen. Mit 17 Jahren und 15 Tagen ist er zudem der jüngster Bundesligakteur in der Geschichte von Leverkusen. Dabei sorgte sein Winterwechsel vom 1. FC Köln zur Werkself für reichlich Zündstoff.

Im Januar sagte ein enttäuschter Matthias Heidrich, Leiter des Kölner Nachwuchsleistungszentrums, zum Abgang des Offensivspielers: "Florian Wirtz ist ein sehr talentierter Spieler, den wir fast zehn Jahre lang ausgebildet haben. Wir haben in enger Zusammenarbeit mit unserer Lizenzabteilung alles versucht, um ihn zu halten."

Doch Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler lockte den 17-jährigen Offensivspieler vom Erzrivalen weg. Eigentlich sollte der Wechsel erst im Sommer über die Bühne gehen. Doch wohl auch wegen des Interesses zahlreicher anderer Topklubs aus dem In- und Ausland holten ihn die Leverkusener bereits im Winter. Darüber waren die Kölner wenig begeistert.

"Der Vorstand, die Geschäftsführung und das Trainerteam der Profis waren eingebunden und wir haben ihm Perspektiven aufgezeigt, damit sein Ausbildungsweg hier weitergeht. Wenn sich ein Nachwuchsspieler dann trotzdem für eine andere Option entscheidet, müssen wir das akzeptieren", so Heidrich weiter. Der FC hätte den Youngster, der seit 2010 alle Jugendteams der Kölner durchlaufen hatte, gerne behalten.

Bayer 04 Leverkusen verärgert 1. FC Köln

"Wir haben Florian in den Gesprächen eine sportliche Perspektive aufgezeigt und sicherlich auch davon profitiert, dass wir in der Vergangenheit vielen jungen Spielern wie Kai Havertz, Julian Brandt oder Benjamin Henrichs sehr früh die Chance gegeben haben, sogar in der Champions League aufzulaufen", meinte Völler nach dem Transfercoup und schob nach: "Mit diesem Pfund nicht zu wuchern, wäre dumm und verantwortungslos."

Daher hätte Bayer 04 keine Rücksicht auf den 1. FC Köln nehmen können.

Mit seinen 17 Jahren und 15 Tagen löst er nun Kai Havertz im Verein als jüngsten Spieler ab. In der Bundesliga waren nur Nuri Sahin (16J, 11M, 1T) und Yann Aurel Bisseck (16J, 11M, 28T) bei ihrem jeweiligen Debüt jünger als Wirtz.

Beim 4:1-Sieg über Bremen nahm Trainer Bosz Wirtz nach 62 Minuten und einer ansprechenden Leistung gemeinsam mit Moussa Diaby vom Platz. Karim Bellarabi und Leon Bailey wurden eingewechselt.

