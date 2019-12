Nach dem 2:1-Erfolg zum Jahresabschluss gegen Union Berlin tobte Friedhelm Funkel noch mit seinem Enkel Hendrik am Spielfeldrand, einen Tag vor Heiligabend erhielt der Trainer von Fortuna Düsseldorf dann sein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Funkel verlängerte bei dem Fußball-Bundesligisten seinen Vertrag um ein Jahr bis 2021. Der Routinier soll die Rheinländer erneut zum Klassenerhalt führen.

"Ich habe immer wieder betont, wie sehr mir dieser Verein ans Herz gewachsen ist. Daher macht es mich stolz, dass der erfolgreiche Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, auch nach dieser Saison seine Fortsetzung findet", sagte der mit 66 Jahren älteste Coach der Liga. Er sei sich nicht erst seit dem Sieg gegen Union sicher, "dass wir die Klasse halten können".

Funkel erlebt damit ein komplettes Kontrastprogramm zu seiner letzten Vertragsverlängerung. Anfang des Jahres war der Coach im Trainingslager in Marbella vom damaligen Vorstandschef Robert Schäfer quasi im Alleingang zum Saisonende gefeuert worden, auf Intervention der Fans und des Aufsichtsrates wurde diese Entscheidung damals zurückgenommen - und der Kontrakt stattdessen sogar verlängert.

Pfannenstiel lobt Funkel

Diesmal war die Situation anders. Dass der Routinier nun noch ein weiteres Jahr dranhängt, hatte sich abgezeichnet und sorgte für gute Stimmung bei der Fortuna. "Er hat einen riesengroßen Anteil daran, dass die Fortuna nun dort ist, wo sie ist: im zweiten Jahr in der Bundesliga. Friedhelm setzt auf Teamarbeit und lebt mit seiner Art die Werte des Vereins", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Die Düsseldorfer überwintern auf Relegationsplatz 16, wichtiger war aber vor allem der Sieg nach zuletzt sechs Spielen ohne Dreier. "Das Erfolgserlebnis ist nach so vielen Enttäuschungen ganz wichtig für den Kopf. Jetzt geht man mit einem ganz anderen Gefühl in die kurzen Weihnachtsferien", sagte Pfannenstiel.

Die Vertragsverlängerung habe nichts mit dem Ausgang des letzten Hinrundenspiels zu tun gehabt: "Das war kein Ultimatumsspiel. Der Verein weiß, was er an Friedhelm hat und was er bereits für den Klub in der Vergangenheit geleistet hat."

Dass der neue Vertrag noch nicht wie eigentlich angedacht vor der Weihnachtswoche unterschrieben wurde, wollte Funkel am Samstag nicht näher kommentieren. Verwundert hat es ihn aber schon, zumal Vorstandschef Thomas Röttgermann mit seinen Aussagen über die fehlende Einstellung der Mannschaft nach dem 0:3 gegen Leipzig für Irritationen gesorgt und den Coach verärgert hatte.

Begeisterung bei Spielern

Bei der Mannschaft löste die Vertragsverlängerung ihres Chefs Begeisterung aus. "Der Trainer macht einen tollen Job. Mit ihm hat der Klub das große Los gezogen", sagte Matchwinner Erik Thommy, der mit seinem Last-Minute-Treffer in der 90. Minute die Arena zum Beben gebracht hatte.

Und auch Torjäger Rouwen Hennings, der mit seinem spektakulären elften Saisontreffer (38.) für die Führung der Fortuna gesorgt hatte, lobte bei Sky den Trainerfuchs in den höchsten Tönen: "Der ganze Verein weiß, wie er tickt. Er weiß alles über diesen Verein und über Fußball sowieso. Es waren jetzt wirklich erfolgreiche Jahre. Es ist klar, dass es in der Bundesliga für unsere Mittel nicht so reicht, dass man noch viel mehr erwarten kann im Moment. Er macht das Beste aus dem, was er zur Verfügung hat."

