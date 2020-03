Geisterspiele bis 2021? Virologe Drosten stellt Äußerungen klar

Das würde bedeuten, dass die Bundesliga erst im März 2021 wieder mit Zuschauern spielen kann. Der Spielbetrieb im deutschen Oberhaus ruht aktuell bis 2. April 2020, in der kommenden Woche soll über eine möglicherweise längere Pause beraten werden.

Am Sonntagabend distanzierte sich Drosten allerdings zum Teil von dem Bericht. "Diese Zuspitzung und Selbstverkürzung durch den Stern ist mir peinlich und entspricht nicht dem Zusammenhang des Interviews. Ich bin schockiert", schrieb er auf Twitter.

Drosten erwartet in Sachen Freizeitaktivitäten wie dem Fußball auf absehbare Zeit keine Rückkehr zur Normalität in öffentlichen Einrichtungen. Der Leiter der Virologie der Charite in Berlin meinte:

" Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten. "

Lediglich bei Maßnahmen wie Schulschließungen werde vermutlich in näherer Zukunft zu prüfen sein, ob diese wirklich den gewünschten Effekt erzielt hätten.

(SID)

