Bayern-Trainer Hansi Flick wünscht sich neue Transfers, sollten einige seiner aktuellen Spieler den Verein im Sommer verlassen. Gegenüber der "Sport Bild" erklärte der Coach: "Wenn wir Spieler dieser Klasse verlieren - Thiago, Philippe Coutinho, Ivan Perisic, dessen Zukunft noch ungeklärt ist -, dann müssen wir diese Qualität ersetzen." Dies sei in der kommenden Saison "elementar", so Flick.

Weiter forderte der 55-Jährige: "Wir brauchen Optionen! Aktuell haben wir den einen oder anderen Spieler, der mehrere Positionen spielen kann. Auf den Flügeln hat man jedoch Spieler, die sehr intensiv gefordert sind: Sprints, Eins-gegen-Eins-Duelle. Da brauchen wir Wechselmöglichkeiten, eine große Auswahl."

Vor allem auf der Position der Außenstürmer sieht Flick noch Potenzial. Aktuell hat der FC Bayern mit Serge Gnabry, Neuzugang Leroy Sané und Kingsley Coman drei Spieler für diese Rolle. Dazu kommen noch die Nachwuchstalente Oliver Batista-Meier und Leon Dajaku, die aber allenfalls Ergänzungen sein können.

Der Bayern-Coach hätte daher gerne einen Außenstürmer mehr: "Vier sind in meinen Augen optimal. Idealerweise sollte in einem Kader jede Position doppelt besetzt sein." Er habe aber "volles Vertrauen in Hasan Salihamidzic und sein Team, dass wird die richtigen Lösungen finden".

Transfers beim FC Bayern würden sowieso mit allen Beteiligten besprochen. "So wie wir es nun leben, habe ich es mir vorgestellt: Wir diskutieren, kommunizieren, gehen offen miteinander um. Damit bin ich sehr zufrieden", sagte Flick.

