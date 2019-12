Jürgen Klinsmann möchte Hertha BSC ordentlich umkrempeln und am liebsten schon im Winter mit namhaften Spielern verstärken. Der ehemalige Bundestrainer hat jetzt auch Kevin Strootman von Olympique Marseille im Visier.

Strootman würde dem Berliner Mittelfeld Stabilität und Erfahrung bringen – der 29-Jährige spielte unter anderem für den AS Rom sowie die PSV Eindhoven und lief bereits 45 Mal für die niederländische Nationalmannschaft auf (3 Tore).

Strootman war erst im Sommer 2018 aus Italien nach Marseille gewechselt und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2023. Doch nachdem die Franzosen in der heimischen Liga in der Folgesaison den angepeilten internationalen Platz verpassten – und sich zudem von Trainer Rudi Garcia trennten, der schon in Rom mit Strootman zusammenarbeitete – steht der Niederländer auf der Abschussliste. Marseille würde den 29-Jährigen gerne von der Gehaltsliste streichen, da die ausbleibenden Einnahmen aus dem internationalen Geschäft fest eingeplant waren.

Lief bislang 45 Mal für "Oranje" auf: Kevin StrootmanGetty Images

Marseille wollte Strootman im Sommer loswerden

Bereits im vergangenen Sommer stand Strootman nach einem Gespräch mit "OM"-Präsident Jacques-Henri Eyraud zum Verkauf.

"Die Botschaft ist, dass sie mich loswerden wollen. Aber ich habe letzten Sommer einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und Marseille hat damals eine hohe Transfergebühr an die AS Rom bezahlt, so dass es nicht so sein wird, dass mich die Vereine für einen Apfel und ein Ei übernehmen können. Wir müssen abwarten, was der Markt tut und wie es weitergeht", sagte Strootman damals der niederländischen Tageszeitung "AD".

Doch der Mittelfeldakteur blieb und war in der aktuellen Hinrunde in der Ligue 1 bei den Franzosen gesetzt.

Hertha BSC könnte sich Strootman wohl leisten

Trotzdem könnte Marseille erneut versuchen, Strootman in der Wintertransferperiode aus Kostengründen zu verkaufen. Ein Leihgeschäft kommt für der Niederländer nicht in Frage:

" Ich möchte nicht ausgeliehen werden. Dann würde ich es vorziehen, verkauft zu werden. "

25 Millionen Euro ließen sich die Franzosen den ehemaligen Spieler der Roma kosten. Hertha BSC müsste also wohl tief in die Tasche greifen, um ihn in die Bundesliga zu lotsen. Durch die finanziellen Mittel von Investor Lars Windhorst, der im Sommer etwa 225 Millionen Euro in die "Alte Dame" steckte, wäre aber auch ein Transfer in solcher Ablöseregionen zu stemmen.

Auch mit Arsenals Granit Xhaka stehen die Berliner in Verhandlungen. Darüber hinaus wird auch immer wieder über die deutschen Weltmeister Mario Götze (BVB) und Julian Draxler (PSG) im Zusammenhang mit der Hertha spekuliert.

