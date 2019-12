"Als ich meine Trainerkarriere bei City startete, suchten wir einen Spieler auf seiner Position. Er stand auf meiner Liste, so sehr mochte ich ihn", sagte der neue Arsenal-Trainer, Mikel Arteta, vor seinem Debüt bei den "Gunners" in Bournemouth (1:1) über den Schweizer. Doch Xhaka entschied sich gegen City und heuerte 2016 in London an.

Dennoch freute sich Arteta, dass Xhaka den Weg aus der Bundesliga in die Premier League fand:

" Ich war glücklich, als Arsenal ihn unter Vertrag nahm, denn ich ging davon aus, dass er ein großartiger Spieler wird. "

Auf diesen großartigen Spieler setzte Arteta auch in Bournemouth - Xhaka stand 90 Minuten auf dem Platz. Es könnten mit die letzten Minuten des Schweizers im Arsenal-Trikot sein. Denn Xhaka will weg. "Schauen Sie, ich sage es ganz offen und ehrlich: Wir sind uns mit Hertha BSC einig und würden gerne nach Berlin gehen. Dies haben wir Arsenals Klub-Boss Raul Sanllehi und Sportdirektor Edu Gaspar so gesagt - wie auch dem neuen Trainer Mikel Arteta", erklärte Xhaka-Berater José Noguera der Schweizer Zeitung "Blick".

Arteta will Xhaka im Sommer abgeben

Arteta hatte Xhaka, trotz seiner Huldigung in der Öffentlichkeit, im Vier-Augen-Gespräch gesagt, dass er im Sommer gehen könne. Berater Noguera bestätigte:

" Das ist so. "

Xhaka möchte nach dem Gespräch aber nicht bis zum Sommer warten, sondern London sofort verlassen. "Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln", meinte Noguera. Die Verhandlungen mit den Berlinern sind weit fortgeschritten. Noguera:

" Arsenal war über alle Schritte informiert, der Spieler und Hertha sind klar. Es geht nur noch um die Ablösesumme der Klubs. "

Nach "Blick"-Informationen hat der Klub von Trainer Jürgen Klinsmann bereits ein offizielles Angebot eingereicht und 25 Millionen Euro als Ablösesumme für Xhaka geboten.

Klinsmann möchte mit Hertha BSC nach Europa

Klinsmann hatte nach der Partie in Leverkusen (1:0) bereits angekündigt, dass er Hertha BSC in Zukunft nicht mehr im Abstiegskampf, sondern im Rennen um Europa sieht. "Durch unsere Konstellation mit unserem Investor haben wir mittel- und langfristig ganz andere Ziele und gehen da mit einer anderen Denkweise ran", erklärte Klinsmann.

Im Sommer war Investor Lars Windhorst bei den Hauptstädtern eingestiegen und hatte insgesamt 49,9 Prozent der Klubanteile für etwa 225 Millionen Euro erworben. Für das Ziel dauerhaft in der Champions League zu spielen, hatte Windhorst zudem angekündigt, auch in Zukunft in Hertha investieren zu wollen.

Die Berliner haben neben Xhaka unter anderem auch Julian Draxler (Paris Saint-Germain) und Mario Götze (Borussia Dortmund) auf dem Radar.

Xhaka ist derweil in dieser Saison bei Arsenal in Ungnade gefallen, wurde von den Fans wegen seiner Leistung ausgebuht und beschimpft. Daraufhin legte sich der 27-Jährige mit den Fans an. Ex-Trainer Unai Emery suspendierte Xhaka für einige Spiele. Keine Frage: Ein Wechsel wäre für den Schweizer WM-Teilnehmer ein Neuanfang.

