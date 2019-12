Ob auch WM-Held Mario Götze bei den Überlegungen der Berliner eine Rolle spielt, ließ der frühere Bundestrainer offen:

" Ob dann über Mario spekuliert wird, oder über andere Champions-League-Spieler – das wird ganz normal sein. Das wird unsere Zukunft sein. Nach denen schauen wir uns ja auch um. "

Götze-Gespräche beim BVB stocken

Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Mario Götze bei Borussia Dortmund stocken weiter. "Wir sind in internen Gesprächen. Es gibt aktuell nichts zu vermelden. Es gibt keinen neuen Stand", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Götzes Vertrag beim BVB läuft am Saisonende aus. Erste Gespräche über eine Fortführung haben bereits zu Saisonbeginn stattgefunden. Der WM-Held von 2014 ist bei Trainer Lucien Favre nur Ergänzungsspieler. Sollte es zu einer Verlängerung kommen, müsste der 27-Jährige Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Hertha: Erst Klassenerhalt, dann Europa

Zunächst sei aber der Klassenerhalt "das vorrangige Ziel", sagte Klinsmann nach seinem vierten Einsatz auf der Hertha-Bank, "aber klar ist, der Hauptstadtklub will nach Europa." Nach einer Startniederlage gegen Borussia Dortmund (1:2) und einem Remis bei Eintracht Frankfurt (2:2) folgten zuletzt zwei Siege gegen den SC Freiburg (1:0) und in Leverkusen, wodurch die Berliner den Anschluss an das Mittelfeld herstellten.

