Die TSG Hoffenheim muss sich seit Jahren den Vorwurf gefallen lassen, ein Kommerzprodukt zu sein. Das bekommt vor allem Dietmar Hopp zu spüren, der den Verein als Mäzen fördert und immer wieder Ziel von Beleidigungen weit unter der Gürtellinie war. Nun hat sich der 80-Jährige im Interview mit "Sport1" zum Thema Kommerz geäußert - und mit einer Aussage zu Borussia Dortmund überrascht.

Der BVB gilt als einer der authentischsten Klubs der Bundesliga. Eine große Tradition, ein riesiges Stadion und der höchste Zuschauerschnitt der Liga sind das Markenzeichen der Schwarz-Gelben.

Dietmar Hopp aber sieht bei der Borussia auch einen anderen Aspekt. "Schauen wir mal auf Borussia Dortmund, das ist inzwischen Kommerz pur", entgegnete der Hoffenheim-Mäzen auf die Frage, wie er damit umgehe, dass sein Klub - neben Leipzig - häufig als Sinnbild der Kommerzialisierung im deutschen Profi-Fußball herhalten muss.

Zu unrecht, wie Hopp betonte. "Wir bei der TSG sind ein Klub, der nicht Kommerz-Verein genannt werden darf." Der 80-Jährige hat kein Verständnis dafür, wie ein Teil der Fans das Thema bewertet.

Hopp glaubt nicht an Ende der Anfeindungen

"Richten wir den Blick nach Berlin, da sind viele Millionen im Umlauf", verwies Hopp auf die gewaltige Finanzspritze, die die Hertha durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst bekam und auch weiterhin bekommt. Er freue sich "für die Entwicklung bei der Hertha, aber ich kann nicht verstehen, dass ich auch von deren Fans attackiert werde".

Hopp rechnet nicht damit, dass die Anfeindungen gegen seine Person von Teilen der Fan-Szene aufhören, wenn wieder Zuschauer zugelassen sind in den Stadien. "Ich glaube nicht, dass über die Ereignisse mit dem Fan-Hass genug Gras gewachsen ist, das ist in zwölf Jahren nicht passiert und wird in den nächsten Jahren leider auch nicht so sein."

