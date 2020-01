Jann-Fiete Arp wechselte im Sommer 2019 vom Zweitligisten Hamburger SV für drei Millionen Euro zum FC Bayern München und blieb bislang, auch wegen diverser Verletzungen, noch ohne Einsatz bei den Profis.

Auf die Frage, ob er seinen Transfer zum FC Bayern möglicherweise bereue, antwortet Arp im Interview mit "Sport1":

" Definitiv nicht. Beim FC Bayern findet man die besten Voraussetzungen als Profi und auch als verletzter Spieler ist man nirgendwo in so guten Händen wie hier. "

Für den Nachwuchsstürmer war die Hinrunde von einer hartnäckigen Verletzung geprägt. Im September zog sich der 19-Jährige einen Kahnbeinbruch zu und musste operiert werden. In der ersten Trainingseinheit nach seinem Comeback stürzte er ein zweites Mal auf den Arm, verletzte sich wieder und fiel erneut aus.

Jan-Fiete Arp vom FC Bayern MünchenGetty Images

Arp erzählt: "Dass ich ein zweites Mal auf meinen Arm falle, konnte niemand ahnen, das war einfach großes Pech. Aber Verletzungsrisiko besteht als Fußballer immer." Mittlerweile habe er seine Verletzung aber gut überstanden.

"Ausfälle öffnen auch immer wieder neue Türen"

Doch Arp ist nicht der einzige Spieler, der bei Bayern verletzungsbedingt ausfällt. Der Nachwuchsspieler erklärte, dass er sich freue, "wenn die verletzten Spieler wieder zurückkommen. "Ausfälle", so der 19-Jährige weiter, würden aber auch immer wieder neue Türen öffnen. Und weiter:

" Unser Kader ermöglicht es, dass auch junge Spieler so große Chancen haben, wie vielleicht selten zuvor beim FC Bayern. Man sieht ja, dass viele junge Spieler bereits zu ihren Einsätzen kamen und sie auch genutzt haben. "

Jann-Fiete Arp (am Boden) - FC Bayern MünchenImago

Unter Hansi Flick sieht er nun in München verbesserte Möglichkeiten. Er selbst pflegt ein enges Verhältnis zum Trainer. Das würde daran liegen, dass Flick als Co-Trainer einen engen Draht auch zu den jungen Spielern aufgebaut habe. Der Stürmer verrät: "Ich habe mit ihm öfter zu zweit trainiert, wenn ich mal nicht mit der Mannschaft trainieren konnte. Er hat mir zuletzt klargemacht, dass ich Ruhe mitbringen und mir nicht den großen Druck machen soll. Er fordert von mir aber ein, dass ich fit zurückkomme, in der Winterpause wieder von vorne anfange und Gas gebe."

Arp glaubt noch an die Meisterschaft

Und Gas geben möchte Arp auch. Denn seine Erwartungshaltungen haben sich nicht geändert, hinzu kommt, dass er sich beim FC Bayern immer wohler fühlt:

" Es entsteht langsam ein gewisses Vertrauen. Das wurde auch nicht dadurch geschwächt, dass ich jetzt weg war. Mein Ziel ist es nach wie vor, mir hier meinen Platz zu erarbeiten. Durch die Reha bin ich vielleicht zwei Schritte zurückgegangen, aber vielleicht war das genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe mich dadurch an den Verein gewöhnen können. "

In der Bundesliga liegt der FC Bayern München aktuell auf dem dritten Rang, vier Punkte hinter RB Leipzig. Arp hat die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben und zeigt sich zuversichtlich: "Wir sind jetzt wieder der FC Bayern, den man kennt. Wenn nach der Winterpause die verletzten Jungs zurückkommen, müssen wir da wieder anknüpfen. Schaffen wir das, sind wir Meisterkandidat."

Arp lobt Zirkzee

Ein anderen Youngster, der seit einiger Zeit im Rampenlicht beim FC Bayern steht, ist Joshua Zirkzee. Mit zwei späten Einwechslungen und zwei Toren (In Freiburg und gegen Wolfsburg) ist der junge Niederländer zum Retter beim FC Bayern geworden. Auch Zirkzee wird mit den Münchnern ins Trainingslager nach Katar reisen, wo er sich als Back-Up für Robert Lewandowski empfehlen kann und zum Konkurrent von Jann-Fiete Arp wird.

Joshua Zirkzee (Bayern München)Getty Images

Arp erklärt, dass er von Beginn an guten Kontakt zu Zirkzee hatte. Der Niederländer erinnert ihn an sich selbst, denn er habe in Hamburg eine ähnliche Situation gehabt, als er bei seinen ersten Einsätzen unbeschwert aufspielen konnte und es hervorragend gelaufen sei. Er lobt seinen jungen Teamkollegen und meint:

" Er hat es sich auch einfach verdient, weil er ein super Fußballer ist. Sein Lauf war eine gute Motivation für mich, weil ich Momente wiedergesehen habe, die ich selbst von mir kannte. "

Das könnte dich auch interessieren: Heiße Ware: Diese fünf Stars werden den Transfer-Winter bestimmen