Javi Martínez möchte den FC Bayern verlassen. Dies bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "AZ": "Uns ist bekannt, dass er den Klub bei einem passenden Angebot gern verlassen würde. Und wir würden ihm keine Steine in den Weg legen, weil er immer ein guter Spieler und ein zuverlässiger, seriöser Mensch war." Man werde daher versuchen, "eine Lösung im Sinne des Spielers zu finden".

Martínez habe "einen wichtigen Beitrag geleistet, dass wir seitdem achtmal Meister geworden sind und die Champions League gewonnen haben", stellte Rummenigge klar. Der 31-Jährige, der 2012 für 40 Millionen Euro Ablöse von Athletic Bilbao kam, sei "ein sehr verdienter Spieler" des FC Bayern.

Sollten sowohl Thiago als auch Martínez die Münchener im Sommer verlassen, sieht der Bayern-Boss nicht unbedingt Bedarf nach neuen Transfers.

"Es muss nicht zwangsläufig sein, dass wir auf der Position noch etwas machen. Bei dem strammen Programm, das wir in der kommenden Saison vor uns haben, ist es wichtig, in der Breite gut besetzt zu sein", sagte Rummenigge. Er sei daher froh, "dass Corentin Tolisso zurückgekommen ist".

Boateng-Zukunft hängt an Alaba

Auch zur Lage bei Jérôme Boateng äußerte sich der Münchener Verantwortliche. Wie bei Martínez, Thiago und David Alaba läuft der Vertrag des Weltmeister von 2014 im kommenden Jahr aus.

Doch anders als bei seinen Teamkollegen könnte Boateng die Bayern auch erst 2021 ablösefrei verlassen. Rummenigge meinte dazu: "Das ist nicht ideal, ausschließen möchte ich es trotzdem nicht."

Beim ehemaligen DFB-Star sei "auch entscheidend, wie letztlich die Gespräche mit David Alaba laufen", verriet der Bayern-Chef. Unter Hansi Flick sei Boateng aber "wieder zu einem Spieler geworden, mit dem man rechnen kann, der gute Leistungen gezeigt hat". Rummenigge ist sich daher sicher: "Er ist jetzt wieder mit dem FC Bayern im Reinen und zufrieden."

Bei Alaba gebe es hingegen keinen neuen Stand, so Rummenigge: "Wir wissen, was wir an David haben. Und David weiß auch, was er am FC Bayern hat. Sein Vater hat mich angerufen und mir gesagt, dass die Gespräche am besten ent-spannt und nicht ge-spannt ablaufen sollten. (...) Ich mache keinen Hehl daraus, dass Davids Verbleib für uns wichtig wäre."

