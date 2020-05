Tottenham-Coach José Mourinho beneidet die Bundesliga für den bereits getätigten Restart. "Dass die Bundesliga wieder losgelegt hat und die portugiesische und spanische Liga einen Termin verkündet haben, war vermutlich der schwierigste Moment für uns", erklärte der Portugiese bei "Sky Sports UK". Schließlich wolle jeder wieder spielen, so Mourinho, doch man vertraue auch auf die Behörden.

"Wir wollen spielen, aber natürlich respektieren wir die Behörden und vertrauen ihnen und der Premier League. Wir müssen einfach auf eine Entscheidung warten; wenn sie uns dann das Datum des Restarts nennen, werden wir es sehr gerne machen wollen", meinte der 57-Jährige.

Es sei dennoch "hart zu sehen, dass in anderen Ländern Fußball gespielt wird und wir spielen nicht", sagte Mourinho: "Ich habe es immer geliebt und habe versucht, meinen Spielern die Vorteile der Weihnachtsmatches klarzumachen. Anstatt traurig zu sein, haben wir den Leuten gegeben, was sie lieben. Aktuell fühlen wir genau das Gegenteil."

Bundesliga Schalke im freien Fall: Trügerische Ruhe VOR 2 STUNDEN

Nun würden die deutschen Profis der Welt etwas geben, "das sie liebt und wir tun das nicht".

Mourinho erwartet weniger Transfer-Investitionen

In dem Gespräch wurde "The Special One" auch gefragt, welche Entwicklungen er für das anstehende Sommer-Transferfenster erwartet. Mourinho meinte daraufhin: "Ehrlich gesagt ist das aktuell das letzte, woran wir denken. Der Klub denkt nicht daran. Es gibt keine Gespräche darüber, denn im Moment denken wir an die Sicherheit, daran, alle Regeln beim Training zu beachten."

Bei den Spurs versuche man einfach "perfekt zu sein, nicht nur beim Testen, sondern bei allen Dingen im Verein". Zudem rechnet der portugiesische Startrainer mit einem komplett veränderten Transfermarkt.

"Ich glaube nicht, dass die Welt und speziell die Fußballwelt für solch verrückte Summen bereit ist, die wir sonst gewohnt sind. Auch nicht für einige verrückte Investitionen, die manche Klubs und Ligen sonst gerne tätigen", erklärte Mourinho.

Er frage sich aber dennoch, wann das Transferfenster denn nun öffnen wird. "Denn ich denke nicht, dass es noch Juli oder August sein wird. Es muss natürlich darüber hinausgehen", so der 57-Jährige.

Das könnte Dich auch interessieren: Mbappé schwärmt von Klopps Liverpool

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH BVB nimmt nächsten Nationalspieler ins Visier 00:01:37

Bundesliga Nagelsmann ledert gegen die DFL, Hertha und die eigenen Spieler VOR 11 STUNDEN