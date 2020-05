Superstar Kylian Mbappé hat Jürgen Klopp und den FC Liverpool mit Lob überschüttet und damit Spekulationen über einen Wechsel auf die Insel befeuert. "In dieser Saison war Liverpool eine Maschine in der Premier League. Sie haben das Gewinnen leicht aussehen lassen. Aber die Wahrheit ist, dass es nie leicht ist", sagte der französische Weltmeister gegenüber dem "Daily Mirror".

"Um so rücksichtslos zu sein, wie sie es waren, muss man viel harte Arbeit im Training investieren und zudem einen sehr guten Trainer haben", fügte der 21-Jährige hinzu. Liverpool fehlen nach einer herausragenden Saison rechnerisch noch zwei Siege, um die erste Meisterschaft seit 1990 einzufahren.

Mbappé, nach dem Abbruch der Ligue 1 mit Paris Saint-Germain zum französischen Meister ernannt, wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zu den Reds oder zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2022.

Klopp großer Fan von Mbappé

Klopp, der den Torjäger bereits 2017 gerne von der AS Monaco an die Anfield Road geholt hätte, outete sich schon vor Monaten als großer Fan von Mbappé: "Aus sportlicher Sicht gibt es nicht viele Gründe, ihn nicht unter Vertrag zu nehmen. Er ist ein toller Spieler", meinte der deutsche Star-Trainer.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird sich die Transferlandschaft im internationalen Fußball allerdings sehr wahrscheinlich verändern. Gerade aufgrund der Explosion der Ablösesummen ist sich Klopp zudem sicher, dass derzeit kein Verein sich "Kylian Mbappé von PSG kaufen kann".

