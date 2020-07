Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat die Talentschmiede des FC Schalke 04 gelobt, gleichzeitig aber auch mit etwas Verwunderung auf die Vereinspolitik von S04 reagiert. "Fakt ist: Sie haben immer wieder sehr hoffnungsvolle Spieler verkauft, wie etwa Leroy Sané 2016 zu Manchester City, um ihren Finanzbedarf zu decken", sagte Rummenigge im Interview mit "Sport 1".

Mit Leroy Sané, Manuel Neuer, Leon Goretzka und Alexander Nübel spielen nun vier Ex-Schalker im Trikot des FC Bayern.

"Der FC Schalke hätte in der Zwischenzeit wahrscheinlich Deutscher Meister werden können, wenn sie diese und viele weitere Spieler, die sie in ihrer Nachwuchsabteilung erstklassig ausgebildet haben, hätten halten können. Der Fundus ihrer Nachwuchsarbeit ist einer der besten in ganz Deutschland", fügte Rummenigge hinzu.

Der 65-Jährige forderte zudem dazu auf, nicht nur aufgrund der Krise aufgrund der Coronapandemie in Zukunft mit Transfersummen vorsichtiger umzugehen. "Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir mit Transfersummen und Spielergehältern wieder etwas verantwortungsvoller und rationaler umgehen müssen. Wie wir das in Zukunft erreichen können - und zwar in ganz Europa - wird man diskutieren müssen", sagte er.

Bayern hat das Triple als Ziel

Im Interview mit der "ARD" nach dem Sieg im Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen lobte er zudem die Arbeit von Coach Hansi Flick und konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen Ex-Trainer Niko Kovac nicht verkneifen. Flick habe anders als Kovac "die Mannschaft wieder Bayern-like Fußball spielen lassen und die Empathie zurück in die Mannschaft gebracht", sagte Rummenigge.

Der Europameister von 1980 hielt zudem nicht damit hinter dem Berg, dass der Klub nun auch in Europa wieder den Thron besteigen und die Champions League gewinnen will. "Wir haben noch den dritten Pokal. Wir haben große Ziele", sagte er.

