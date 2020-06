Kingsley Coman sieht in Leroy Sané keinen direkten Rivalen um seinen Platz beim FC Bayern München. "Er ist ein sehr guter Spieler. Es ist normal, dass der FC Bayern einen Spieler wie ihn holen will", sagte der Franzose im Interview mit der "Sport Bild". Coman wies darauf hin, dass er schon in der Vergangenheit gut mit Leistungsdruck und interner Konkurrenz zurechtgekommen sei.

"Als ich zum FC Bayern gekommen bin, hatten wir Franck Ribéry, Arjen Robben, Douglas Costa und mich. Und ich war noch ein junger Spieler, vor mir die Legenden Ribéry und Robben! Daran sehen Sie, dass das kein Problem für mich ist", sagte er.

Für den Klub könne eine mögliche Verpflichtung Sanés nur ein Vorteil sein. "Es ist besser für die Mannschaft, wenn es viele Spieler auf diesem Niveau gibt. Wenn Sané käme, wäre das kein Problem. Außer der Klub sagt zu mir, dass sie mich nicht mehr brauchen", machte Coman deutlich. Davon gehe er aber nicht aus.

Der 23-Jährige sieht sich insgesamt auf der linken Seite besser aufgestellt, schränkte aber ein: "Das hängt auch vom Gegner ab. Wenn wir gegen eine Viererkette spielen, ist mir meine Position egal. Spielen wir gegen eine Fünferkette, dann lieber links. Denn diese Teams stehen defensiver gegen uns. Für mich ist es einfacher, dann nach innen zu gehen, als wenn ich rechts spiele."

Titel in allen fünf großen Ligen "etwas Außergewöhnliches"

Über seine sportliche Zukunft habe sich der Weltmeister aber noch keine konkreten Gedanken gemacht. "Ich habe einen Vertrag bis 2023, das heißt: Wir haben also Zeit. Ich möchte die Saison zu Ende spielen, danach, im Sommer, kann ich über meine Situation nachdenken: Was ich machen will, welche Entscheidung gut ist", sagte Coman.

Nach Titeln in der Serie A, der Ligue 1 und der Bundesliga auch in der Premier League und der spanischen Liga Titel zu gewinnen, sei durchaus ein Traum. "Wenn ich das erreichen würde, wäre ich sehr glücklich mit meiner Karriere“, sagte Coman. "Titel in allen fünf Ligen zu gewinnen ist mit Sicherheit etwas Außergewöhnliches. Aber daran denke ich im Moment nicht."

