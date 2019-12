Buzz

Martin Hinteregger war 19, als er das Angebot der Fiorentina auf dem Tisch liegen hatte. "Mit 19 hat mir meine Oma verboten, nach Florenz zu wechseln", sagte er dem österreichischen Fußballmagazin "Ballesterer".

Er selbst habe sich den Transfer zum AC Florenz gut vorstellen können. "Ich habe das damals in Betracht gezogen, aber wenn die Oma nicht hinkommt, kann man nichts machen", sagte der heute 27-Jährige. Familie steht also über der Karriere für den Abwehrspieler. Und wer weiß - vermutlich wäre Hinteregger nie in der Bundesliga gelandet, hätte seine Oma den Italien-Wechsel damals nicht verboten.

Was sagt die Oma bei einem Angebot von ManCity?

Der Österreicher sagte aber auch: "Wenn meine Leistungen noch einmal explodieren und zum Beispiel ein Angebot von Manchester City kommt, sagt wahrscheinlich auch die Eintracht: 'Wir haben 80 Millionen Euro am Tisch, die uns helfen würden.“ Aber davon bin ich weit entfernt."

Ob die Oma auch bei einem Angebot eines absoluten Top-Klubs mitreden darf? Manchester ist schließlich noch schwieriger zu erreichen als Florenz.

