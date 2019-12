"Ich spüre zumindest die Wertschätzung, dass er sich wohlfühlt. Ich denke, dass auch sein Berater Karlheinz Förster sehr zufrieden ist, dass wir so hartnäckig waren und gemeinsam eine Lösung gefunden haben, die für alle Parteien in Ordnung ist. Timo weiß, dass es die richtige Entscheidung war, bei Julian [Nagelsmann, d. Red.] zu bleiben", so der RB-Geschäftsführer weiter.

Sollte Werner dennoch irgendwann "den nächsten Schritt zu einem großen Klub" machen wollen, könne er dies immer noch tun, betonte Mintzlaff und fügte an:

" Wenn wir einem Spieler nicht mehr die Plattform bieten können, auf der er sich bewegen kann, muss man das fair miteinander besprechen. Bislang bewegten wir uns aber immer auf einer Plattform, auf der es keinen Grund gab und gibt, Timo Werner abzugeben. "

Mintzlaff lobt Trainer Nagelsmann

Auch die Zukunft von Trainer Julian Nagelsmann sieht der Leipziger Chef gelassen. Da im Vertrag des 32-jährigen Coaches keine Ausstiegsklausel verankert ist, könne er sich "da tiefenentspannt zurücklehnen". Mintzlaff im "kicker" weiter:

" Wir haben besprochen, dass wir hier etwas aufbauen wollen, und dass sich hier nicht die Trainer die Klinke in die Hand geben. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir jemandem eine Chance verbauen wollen, die er nur einmal im Leben erhält. Ich glaube allerdings, dass Julian sich gerade keinen besseren Klub vorstellen kann und wir uns keinen besseren Trainer. "

Die Arbeit des jungen Coaches, der im Sommer aus Hoffenheim kam, lobte der Leipziger Geschäftsführer. "Ich wusste ja, dass er sehr ungeduldig und ehrgeizig ist, dass er sehr schnell vorankommen möchte, dass er immer gewinnen will, und dass ihm Niederlagen sehr wehtun. Das passt perfekt zum Verein und auch zu mir", so Mintzlaff.

Man habe Nagelsmann vor allem für seine Fähigkeit geholt, Spieler schnell verbessern zu können. "Man sieht ja auch hier schon, dass seine Botschaften ankommen", so der RB-Boss. Der gebürtige Bayer wird schon seit längerem als zukünftiger Trainer des FC Bayern München gehandelt. Bei den Leipzigern steht er ebenso wie Werner bis 2023 unter Vertrag.

